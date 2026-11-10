Avant la tempête des matchs : Flick surprend les joueurs du Barça avec une nouvelle décision

L'Allemand Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a décidé d'accorder cinq jours de repos à ses joueurs non convoqués en sélection nationale, à l'approche d'un enchaînement de matches attendu après la fin de la trêve internationale, qui verra le club catalan disputer une série de rencontres dans différentes compétitions.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Flick a dirigé ce matin la dernière séance d'entraînement du Barça de la semaine, dans une ambiance familiale, pour le deuxième jour consécutif, en raison du grand nombre de joueurs absents des séances de l'équipe du fait de leurs obligations internationales.

En conséquence, le technicien allemand a décidé d'alléger la charge d'entraînement des joueurs non convoqués par les sélections de leur pays, et de leur accorder du repos jusqu'à lundi prochain.

Un grand nombre de joueurs du Barça se trouvent actuellement avec les sélections de leur pays aux quatre coins du monde, à savoir : Joan García, Cubarsí, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Marc Bernal, Cancelo, Gordon, De Jong, Livaković, Raphinha et Hamza Abdelkarim.

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Ainsi, Flick ne dispose durant ces jours que des joueurs blessés, à savoir : Roony Bardghji, Dani Olmo, Koundé, Espart et Rodri, aux côtés des joueurs professionnels qui n'ont pas été convoqués par les sélections de leur pays, à savoir : Christensen, Szczęsny, Baldé, Gerard Martín, Gabriel Jesus, Gavi, Eric García, Ademi et Brian Fariñas.

Le technicien allemand a profité de la trêve des compétitions pour accorder à ses joueurs un repos de cinq jours, après que la séance d'entraînement de mardi a vu la participation du duo de jeunes Max Bonfill et Álex González.

Tous les joueurs bénéficieront d'un jour de repos demain mercredi, tandis que la présence aux entraînements de jeudi ne sera pas obligatoire, puisqu'elle se limitera aux joueurs suivant des programmes de soins pour se remettre de leurs blessures, ou à ceux souhaitant se rendre aux installations de la cité sportive de manière facultative. Aucune obligation de présence aux entraînements ne s'appliquera jusqu'à lundi prochain.

Un calendrier de matches très difficile

Avec le retour des joueurs aux entraînements la semaine prochaine, un programme de travail intensif attend le Barça au sein des installations du club, dans un calendrier chargé qui ne laissera à l'équipe aucune occasion de reprendre son souffle jusqu'à la trêve des fêtes de Noël.

Le club catalan aura rendez-vous avec une série de rencontres en Liga, en Ligue des champions et en Coupe du Roi.

Le Barça se prépare à affronter Villarreal, Sabah, Deportivo, l'Atlético de Madrid, le Celta Vigo, Manchester City, Málaga et la Real Sociedad, aux côtés de l'équipe qui sortira du tirage au sort de la Coupe du Roi, qui n'a pas encore eu lieu.