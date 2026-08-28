Avant la fin du mercato : Newcastle étudie le recrutement d'une star du Maroc

Newcastle United cherche à boucler une opération tardive en recrutant l'attaquant Matias Fernandez-Pardo, en provenance de Lille, dans une tentative d'offrir à l'entraîneur Matias Jaissle une option offensive différente, adaptée à son style de jeu.

Âgé de 21 ans, Fernandez-Pardo était une cible de longue date de Newcastle et occupait une place de choix dans la liste des priorités du club, au début de l'actuelle période de transferts estivale.

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Le recrutement de l'international belge semblait compliqué, Newcastle n'étant pas en mesure de proposer une participation européenne au joueur, mais le club anglais a reçu quelques signaux positifs ces derniers jours et a entamé des démarches en vue de parvenir à un accord avec Lille, selon le journal britannique « Telegraph ».

Newcastle a été informé que le joueur était ouvert à un transfert, à condition qu'un accord soit trouvé sur la contrepartie financière. La direction de Lille réclame environ 60 millions de livres sterling pour Fernandez-Pardo, capable d'évoluer à plus d'un poste offensif.

Mais Newcastle pourrait parvenir à réduire ce montant, après que le joueur a fait part de son souhait de quitter le club français cet été.

En raison du manque de clarté quant à l'évolution des négociations, Newcastle a également étudié la possibilité de recruter Bilal El Khannouss, de Stuttgart, après avoir pris connaissance des conditions financières requises pour boucler le transfert de l'international marocain, âgé de 22 ans.

Les négociations concernant El Khannouss pourraient s'accélérer si le dossier Fernandez-Pardo venait à échouer, sachant que Newcastle suit le Marocain depuis son passage à Leicester City.

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