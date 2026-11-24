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Rebondissement aussi grave qu'inattendu : à quelques heures seulement du verdict final, le dossier de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 refait surface. La Fédération royale marocaine de football n'est pas restée les bras croisés et a adressé un courrier officiel urgent au Tribunal arbitral du sport (TAS) pour signaler ce qu'elle qualifie d'« incident » présumé, qui menacerait l'intégrité de l'ensemble de la procédure.

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Selon des sources de « Radio Mars », le Maroc n'a pas l'intention de fermer les yeux sur ce qu'il qualifie de « situation extrêmement préoccupante » dans ce dossier et entend défendre l'ensemble de ses droits juridiques jusqu'au dernier moment, alors que tout le monde attend le verdict final, prévu ce mardi aux alentours de 14 heures.

Cette affaire retentissante trouve son origine dans un appel téléphonique qui aurait eu lieu dimanche dernier entre l'expert juridique allemand, l'un des trois arbitres désignés par le Tribunal arbitral du sport pour trancher le litige, et le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall.

Si elle est avérée, cette conversation soulève de lourdes et inquiétantes questions sur les principes d'impartialité et d'indépendance qui doivent caractériser tout arbitre dans une affaire d'une telle ampleur, d'autant qu'elle intervient à un moment extrêmement sensible, quelques heures seulement avant le verdict.

Dans son communiqué officiel, la partie marocaine a fait part de ses interrogations et de sa profonde stupéfaction face à ce contact. Elle affirme se réserver pleinement le droit d'engager les voies de recours juridiques disponibles et refuser toute mesure susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la procédure ou de jeter le doute sur l'équité de la décision attendue.

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Ce rebondissement ajoute encore de la tension à un dossier déjà qualifié d'« explosif ». Tout a commencé avec la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, remportée par la sélection sénégalaise au terme d'un match controversé, avant de se transformer en une longue bataille juridique dans les couloirs de la Confédération africaine de football, puis d'atterrir devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne.

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La partie marocaine avait contesté le résultat de la finale et demandé le réexamen de certaines décisions et circonstances ayant entouré la rencontre, tandis que la partie sénégalaise a défendu la légitimité de son sacre, estimant que le titre s'était joué sur le terrain et ne pouvait être modifié en dehors du rectangle vert.

À l'approche du verdict, la tension est montée d'un cran entre les deux camps : fuites et faux documents ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, alimentant un climat déjà électrique, si bien que tout le monde attend avec impatience la décision du TAS.

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Mais le dernier courrier de la Fédération royale marocaine de football pourrait complètement changer la donne et détourner l'attention de l'attente du verdict vers la régularité même de la procédure. Cet appel peut-il entacher la crédibilité du jugement ? Le tribunal sera-t-il contraint de reporter sa décision ou de revoir la composition de la formation arbitrale ?

Beaucoup de questions restent sans réponse, mais une chose est sûre : le Maroc a envoyé un message clair. Il n'acceptera aucun verdict rendu sous le sceau du soupçon et continuera à défendre ses droits par tous les moyens légaux.

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Désormais, tous les regards sont tournés vers Lausanne, où le Tribunal arbitral du sport annoncera sa décision finale à 14 heures. Le verdict sera-t-il favorable au Maroc ? Le sacre du Sénégal sera-t-il confirmé ? Ou bien l'appel suspect va-t-il bouleverser tous les pronostics et ouvrir un nouveau chapitre dans l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire du football africain ?