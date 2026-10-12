Le Barça a reçu une bouffée d'optimisme avant le choc attendu face à Galatasaray en Ligue des champions, avec un nouveau développement concernant l'état de l'une de ses principales vedettes, même si le flou persiste sur la date de son retour à la compétition.

Le site "Tribuna" rapporte que le Brésilien Raphinha a retrouvé l'entraînement sur le terrain, dans le cadre de son programme de réathlétisation visant à le remettre de la blessure qui l'a éloigné de son équipe ces dernières semaines.





Raphinha était rentré plus tôt que prévu de la trêve internationale, après avoir souffert d'un léger œdème à la cuisse droite, et suivait depuis un programme d'entraînement individualisé, à l'écart du reste du groupe.

Le staff médical du Barça traite le cas de l'ailier brésilien avec prudence, compte tenu de ses précédents problèmes musculaires dans la même zone, ce qui incite le club à ne pas précipiter son retour à la compétition avant qu'il n'ait pleinement retrouvé son niveau physique.

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Malgré cette évolution positive dans sa récupération, Raphinha ne fera pas le déplacement avec la délégation blaugrana en Turquie, en vue de la rencontre face à Galatasaray prévue mardi, selon le rapport qui cite la radio "Ser Catalunya".

Le retour du joueur à l'entraînement sur le terrain constitue une étape importante sur la voie du rétablissement, mais ne signifie pas pour autant qu'il rejouera dans l'immédiat, puisqu'il continue de se concentrer sur le recouvrement de sa condition physique avant d'obtenir le feu vert pour revenir à la compétition.

Le Barça espère que la guérison de Raphinha sera complète le plus rapidement possible, étant donné son importance offensive et sa capacité à faire la différence, surtout avec un calendrier chargé lors de la prochaine période.

Malgré son absence désormais actée pour le déplacement à Galatasaray, son retour à l'entraînement offre à l'équipe un signal encourageant quant à sa progression dans la phase de récupération, en attendant de connaître la date de son retour aux séances collectives et aux matches officiels.