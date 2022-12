Avant France-Argentine, Pochettino dit la vérité sur Messi

La discussion sur la contribution de Lionel Messi en défense frise le ridicule, estime son ancien entraîneur au PSG Mauricio Pochettino.

L'Argentine disputera dimanche sa sixième finale de Coupe du monde contre la France, avec pour objectif de mettre la main sur le trophée pour la première fois depuis 1986. Quoi qu'il arrive dimanche, Messi établira un nouveau record : il dépassera Lothar Matthäus pour devenir le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches individuels lors d'une phase finale de Coupe du monde. La star du PSG est actuellement à égalité avec Matthäus, qui, comme Messi, a participé à cinq éditions du tournoi (1982, 1986, 1990, 1994, 1998). Messi pourrait devenir le premier joueur à inscrire 20 buts dans la compétition - il en est actuellement à 11 buts et 8 passes décisives.

Le capitaine argentin a commencé le tournoi lentement, certains observateurs critiquant son rythme de travail, mais il a brillé dans la phase à élimination directe. L'ancien international argentin Pochettino, qui a entraîné Messi au PSG jusqu'à son licenciement plus tôt cette année, s'est moqué des détracteurs du joueur et a comparé Messi à deux icônes du jeu qui ne sont pas réputées pour leur travail défensif.

"Honnêtement, je pense que le débat sur le travail défensif de Messi est tellement éculé, presque idiot", a-t-il écrit dans The Athletic. "Vous ne pouvez pas prétendre que [Diego] Maradona ou Pelé - ainsi que Messi, les joueurs les plus importants du football, étaient concentrés sur l'essai de récupérer le ballon. Il ne peut pas participer à cela. Il a juste besoin que les autres courent pour lui. Il n'a pas besoin de presser. Quand vous avez Messi, vous avez besoin que les autres joueurs comprennent qu'ils doivent récupérer le ballon et le lui donner pour qu'il puisse conserver son énergie et ensuite être décisif, comme cela a été montré."

L'Argentine, difficile à battre

Le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale ne s'est pas limité à Messi, mais les hommes de Lionel Scaloni se sont montrés résolus en défense. Ils ont limité leurs adversaires à seulement 5,7 tirs par match, soit moins que toute autre équipe. En effet, ils n'ont pas dépassé les 0,6 buts contre attendus lors de leurs six rencontres jusqu'à présent. Pochettino pense que la solidité défensive et l'éthique de travail ont été cruciales pour permettre à Messi de s'épanouir.

"Bien sûr, l'Argentine a besoin de Messi, mais Messi a besoin que les 10 autres joueurs se battent pour lui à tout moment", a-t-il ajouté. "C'est l'une des clés de cette équipe : ils croient tous qu'en jouant pour Messi, ils peuvent gagner la Coupe du monde. Vous pouvez voir que les joueurs se donnent à 120 % pour y parvenir. Différents joueurs : [Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, ils donnent tout ce qu'ils ont et plus encore, et ils le font pour Messi. Ils donnent tout parce que c'est leur rêve, ils sont si proches, et quand ils ont Messi, ils savent que tout est possible. C'est la chose la plus importante de cette équipe d'Argentine, et la raison pour laquelle elle est en finale. C'est parce que les joueurs comprennent parfaitement leur rôle. Quand vous avez Messi dans votre équipe, vous devez courir pour lui. Et quand vous avez le ballon, vous devez le lui donner dès que possible.