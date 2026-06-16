Avant d’affronter l’Argentine, la star algérienne espère un exploit saoudien au Mondial

Hilal Soudani, ancienne star du football algérien, espère que les Verts reproduiront l’exploit de l’Arabie saoudite lorsque l’équipe nationale affrontera l’Argentine, championne du monde 2022, pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

Les Verts défieront l’Argentine mercredi matin au stade Arrowhead de Kansas City (États-Unis), pour le compte de la première journée du groupe J.

« Le groupe n’est pas facile, car l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie sont des équipes solides, et l’Argentine est la grande favorite du groupe, tout le monde le sait », a-t-il déclaré à la chaîne Al-Arabiya.

Il a ajouté : « Mais le football ne connaît pas de certitudes. Nous avons vu l’Arabie saoudite battre l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde ; je pense donc que tout est possible dans ce sport. »

Il évoque ainsi la victoire historique de l’Arabie saoudite sur l’Argentine (2-1) lors de la phase de groupes du Mondial 2022 au Qatar.

L’ancienne star algérienne a ajouté : « Les matchs contre l’Autriche et la Jordanie s’annoncent également difficiles ; la rencontre contre la Jordanie, en particulier, sera un grand classique arabe. »

Il a ajouté : « En Coupe du monde, on ne peut sous-estimer aucune équipe ; il faut respecter tous les adversaires, qu’il s’agisse des grandes nations ou des équipes qui participent pour la première fois à la compétition. »

Il conclut : « Ce ne sera pas simple, mais nous avons nos chances grâce à nos joueurs de qualité. J’espère qu’ils franchiront la phase de groupes et iront au moins jusqu’aux seizièmes de finale, voire au-delà. »

Il a conclu : « Je souhaite bonne chance à toutes les équipes arabes et j’espère qu’elles offriront un beau tournoi. Et bien sûr, je souhaite le meilleur à mon pays, l’Algérie. »