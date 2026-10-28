Avant d'affronter Chelsea : Carrick prend sa décision concernant Bruno

Après que la direction de Manchester United a tranché la situation de l'entraîneur Michael Carrick, c'est au tour du capitaine de l'équipe, Bruno Fernandes.

Le journal Mirror a indiqué que Bruno Fernandes devrait faire son retour dans l'effectif de Manchester United cette semaine, contre Chelsea, lors de la neuvième journée de Premier League, Michael Carrick se préparant à tourner la page de leur différend.

Le meneur de jeu portugais avait été écarté du groupe de Manchester United face à Bournemouth après ses déclarations au lendemain du match contre Côme. Depuis, les dirigeants du club, dont Omar Berrada et Jason Wilcox, ont eu des discussions au sujet de la situation de Carrick et ont décidé de lui accorder davantage de temps pour enrayer la crise à Old Trafford, ce qui semble avoir clarifié la situation de Fernandes lui-même.

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Selon le site « The Athletic », l'ambiance autour de Carrington semble s'orienter vers un apaisement du conflit, ce qui pourrait permettre à Fernandes de disputer le match de cette semaine contre Chelsea.

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En expliquant l'absence de Bruno Fernandes face à Bournemouth, Carrick a déclaré : « Il est prêt et disponible, mais nous avons décidé de choisir le onze avec lequel nous avons joué aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir le résultat escompté. »

Manchester United s'est incliné 3-0 face à Bournemouth lors de la huitième journée de Premier League, rendant sa situation encore plus compliquée au classement, puisqu'il a reculé à la seizième place avec 7 points récoltés grâce à une seule victoire et 4 nuls, l'équipe ayant par ailleurs perdu à 3 reprises.

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