Aucune place à la négligence : Mourinho surprend Valence avec une composition de feu

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition officielle de son équipe pour affronter Valence, un match prévu ce samedi soir au stade « Mestalla », dans le cadre de la douzième journée du championnat d'Espagne. Une rencontre au cours de laquelle le club merengue vise à décrocher une huitième victoire consécutive et à poursuivre sa course vers la tête du classement.

Le site espagnol « Defensa Central » a révélé les choix de Mourinho pour ce match, marqués par l'absence du Brésilien Vinicius Junior en raison de sa suspension, remplacé par l'Ivoirien Yan Diomandé, ainsi que par des changements dans les lignes défensive et du milieu.

Voici la composition officielle du Real Madrid :

Gardien : Thibaut Courtois.

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Défense : Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Milieu : Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomandé.

Attaque : Kylian Mbappé.

Les choix de Mourinho ont vu le retour de Konaté et Huijsen pour évoluer ensemble dans l'axe de la défense, tandis que Valverde occupe le poste de latéral droit et Cucurella le flanc gauche. Tchouaméni, lui, fait son retour au milieu de terrain après avoir bénéficié d'un repos face à l'AEK Athènes, pour jouer aux côtés de Bernardo Silva.

En pointe, l'entraîneur portugais compte sur l'éclat de Mbappé, qui a trouvé le chemin des filets lors des 6 derniers matchs du Real Madrid, ainsi que sur Diomandé, auteur de prestations remarquables ces dernières semaines. Bellingham, de son côté, endosse le rôle de meneur de jeu, après sa belle performance lors du dernier match de l'équipe en Grèce, où il a inscrit un magnifique but du talon.

Le Real Madrid aborde cette rencontre avec un moral au beau fixe, après avoir inscrit 21 buts lors de ses 7 derniers matchs et signé deux victoires marquantes contre Barcelone sur le score de 2-1 et face au Racing Santander sur un triplé sans réplique. Il aspire à poursuivre sa série de victoires avant la trêve internationale.

Valence occupe l'avant-dernière place avec 9 points, malgré sa victoire lors de la journée précédente contre Elche sur le score d'un but à zéro, première victoire de l'équipe sous la houlette de son entraîneur mexicain Javier Aguirre, qui a pris les commandes en remplacement de Carlos Corberán le 23 septembre dernier.