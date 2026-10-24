Bien sûr, Julian Brandt a toujours été un joueur capable de se montrer dangereux devant le but. Pourtant, l’ancien joueur de Dortmund et de Leverkusen était surtout connu en Bundesliga pour ses passes décisives. Pour sa capacité à délivrer la passe qui fait la différence et à mettre ses attaquants dans les meilleures dispositions.

Les chiffres enregistrés jusqu’ici lors de la première saison de Brandt à l’Ajax Amsterdam ne reflètent toutefois pas cette réputation. Bien au contraire : aux Pays-Bas, le joueur de 30 ans brille pour l’instant comme buteur, avec déjà huit réalisations en 15 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de l’Ajax. En revanche, aucune passe décisive ne figure encore à son actif en 2026-2027.

Si ce nombre de buts inhabituellement élevé pour Brandt s’explique certainement en partie par le fait que le niveau de l’Eredivisie et de la Ligue Conférence n’est tout simplement pas aussi élevé que celui de la Bundesliga et de la Ligue des champions, une question se pose : pourquoi ce joueur créatif, qui occupe le rôle le plus offensif des trois milieux dans le 4-3-3 caractéristique de l’Ajax, n’a-t-il pas encore délivré la moindre passe décisive ? Serait-il désormais davantage buteur que passeur ?

Julian Brandt toujours sans passe décisive avec l’Ajax : l’explication est assez simple

Non, ce serait aussi superficiel que faux. L’explication de cette statistique surprenante est en réalité assez simple : à l’Ajax aussi, Brandt sait parfaitement mettre ses coéquipiers en bonne position devant le but. Mais, jusqu’ici, ceux-ci ne parviennent tout simplement pas à convertir ses passes en buts.

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C’est notamment le cas de Marcos Leonardo, recruté cet été en provenance d’Al-Hilal pour près de 20 millions d’euros et précédé d’une flatteuse réputation. Brandt a déjà placé à de nombreuses reprises le Brésilien en face-à-face avec le gardien adverse, mais Leonardo n’a jamais su concrétiser ces occasions franches. Et il n’est pas le seul : actuellement, les Amstellodamois ont besoin de trop d’occasions pour marquer et manquent largement d’efficacité.

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En bref, avec des coéquipiers plus adroits devant le but, Brandt compterait certainement déjà une ou plusieurs passes décisives. Lors du match nul 1-1 contre le NEC Nimègue, à la 8e journée, le joueur aux 48 sélections avec l’Allemagne a par exemple créé pas moins de huit occasions de but, soit plus que tous les autres joueurs de l’Ajax réunis, qui n’en ont créé que cinq au total. Depuis le début de la saison d’Eredivisie, il est également, et de loin, le meilleur joueur de son équipe dans la création d’occasions.

Julian Brandt a même fini par convaincre Rafael van der Vaart

Les passes décisives finiront donc forcément par arriver. De toute façon, Brandt, qui n’a pas obtenu de nouveau contrat au Borussia Dortmund et s’est donc engagé aux Pays-Bas cet été, a déjà parfaitement trouvé ses marques dans son nouveau club. Il marque, il dirige le jeu et régale les spectateurs par sa technique et plusieurs buts splendides déjà inscrits.

Brandt a même convaincu son principal détracteur, Rafael van der Vaart, qui se montrait encore sceptique à son égard au départ. Désormais, la légende du club qualifie la recrue allemande de « meilleur joueur de l’Ajax », ce qui n’intéresse toutefois pas particulièrement Brandt : « La dernière fois, quand il avait tenu d’autres propos, on m’en a aussi beaucoup parlé. Je ne sais pas, moi, je suis toujours du genre à me dire : "Laissez-moi tranquille avec ces bêtises" », a déclaré Brandt dans le podcast « Spielmacher ».

Il est par ailleurs plus que satisfait de son choix de club. « Pour moi, cet été, la question était : où est-ce que je me sentirais le mieux ? Et est-ce le meilleur club à l’échelle européenne, par rapport aux autres grands championnats ? À d’autres d’en juger. Mais c’est le meilleur pour moi, par rapport aux autres possibilités que j’avais. En conséquence, cela reste pour moi la bonne décision », a déclaré Brandt.

Auparavant, Brandt était resté environ un mois sans club. « J’ai pris cette décision un peu tardivement, logiquement, parce qu’on attend parfois de voir comment certaines choses évoluent, mais je l’ai prise de tout mon cœur », a-t-il ajouté.