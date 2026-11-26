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Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant du Deportivo La Corogne, a été victime d'un accident de la route ce jeudi matin alors qu'il se rendait au centre d'entraînement du club, la Cité sportive d'Abegondo. Sa voiture a percuté un autre véhicule sur l'autoroute AP-9, mais il est sorti indemne.

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Malgré l'accident, Aubameyang a pu poursuivre sa route et rejoindre le terrain d'entraînement avec son propre véhicule, avant de retrouver ses coéquipiers et de participer normalement à la séance. Les dégâts se sont limités au matériel, aucune des personnes impliquées n'ayant été blessée, selon le quotidien « Marca ».

L'accident s'est produit à 9 h 23 précises, au kilomètre 16 de l'autoroute AP-9, dans le secteur de Piadela, près de l'échangeur avec l'A6. La voiture de sport à bord de laquelle se trouvait le joueur est entrée en collision avec un autre véhicule, endommageant les deux voitures.

La collision n'a pas bouleversé le programme du joueur, qui a terminé son trajet jusqu'à la Cité sportive d'Abegondo et rejoint l'entraînement collectif à l'heure prévue, sans avoir besoin de s'isoler du groupe ni d'observer une période de repos. De quoi rassurer quelque peu le staff technique du Deportivo La Corogne quant à son état.

À son arrivée à l'entraînement, l'attaquant gabonais s'est exprimé sur l'incident en cherchant à en minimiser la gravité, soulignant que l'essentiel était que toutes les personnes impliquées soient saines et sauves : « Ce n'était qu'une petite frayeur, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Le plus important, c'est que l'autre personne impliquée dans l'accident va bien, et moi aussi. »

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Cet accident survient quelques jours après un pépin physique à la cheville d'Aubameyang, qui avait ressenti une gêne à l'entraînement la semaine dernière et passé des examens médicaux pour se rassurer sur son état. Son état s'est ensuite amélioré et il a pu voyager avec l'équipe et jouer contre Alavés à Vitoria.

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Aubameyang avait fait son retour avec l'équipe début novembre, après une absence due à une blessure au genou. Il a d'abord accumulé du temps de jeu de manière progressive, avant d'être davantage utilisé lors des derniers matchs, ce qui a poussé le staff technique à surveiller sa condition physique pour éviter une nouvelle rechute.

Le retour de l'attaquant gabonais revêt une grande importance pour le Deportivo La Corogne, qui compte sur son expérience et ses qualités offensives. D'autant qu'il avait bien commencé la saison, avec cinq buts lors de ses cinq premières apparitions officielles, avant que sa blessure au genou ne vienne perturber sa continuité par la suite.

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Le Deportivo se prépare à affronter Barcelone dimanche prochain au stade du Riazor , un match à la saveur particulière pour Aubameyang, qui a déjà porté le maillot du club catalan et espère aider son équipe actuelle à décrocher un résultat positif face au leader de la Liga.