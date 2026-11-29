Partager Suivez GOAL sur Google

Dans une soirée riche en surprises au stade du Riazor, le but du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas seulement relancé le Deportivo La Corogne face à Barcelone. Il a aussi offert un moment historique à l'attaquant expérimenté, qui a inscrit son nom dans les annales de la Liga en établissant un nouveau record contre son ancienne équipe, dont il a porté le maillot à l'une des étapes de sa carrière.

Publicité

Aubameyang a inscrit le but de l'égalisation pour le Deportivo La Corogne à la 9e minute de la rencontre qui oppose les deux équipes ce dimanche soir au stade du Riazor, dans le cadre de la 14e journée de Liga.

Le but a été superbe : l'attaquant gabonais a reçu une passe en profondeur parfaitement dosée, a utilisé sa puissance physique pour prendre le dessus sur le défenseur barcelonais Pau Cubarsí, avant de lober avec habileté le gardien Juan García, sorti à sa rencontre pour tenter de l'arrêter.

Aubameyang a ainsi retrouvé le chemin des filets après une période de disette, confirmant sa capacité à faire la différence sous le maillot du Deportivo La Corogne. Il avait déjà marqué lors des cinq premières journées de la saison, face à Elche, Malaga, Valence, Villarreal et Getafe, tout en délivrant deux passes décisives sur cette période.

Son but contre Barcelone le remet sur le devant de la scène offensive, mais la portée de l'événement ne se limite pas à la fin de sa disette. Ce match avait en effet une saveur exceptionnelle pour l'attaquant gabonais, qui affrontait pour la première fois son ancienne équipe depuis son départ.

Publicité Publicité

Aubameyang n'a pas caché sa joie après ce but, puisqu'il a célébré de manière remarquée en exécutant une danse rythmée devant le public du Riazor, une scène qui traduisait tout l'enthousiasme suscité par son retour au premier plan, alors même que l'adversaire du jour était Barcelone, l'un des clubs dont il a défendu les couleurs au cours de sa carrière.

Related Topics

À 37 ans, l'attaquant expérimenté continue de prouver qu'il est capable de rivaliser et d'apporter un plus, lui qui a réussi à voler la vedette dans un match d'une grande importance pour le Deportivo, en plus de sa dimension personnelle pour lui.

Aubameyang bat un record face à Barcelone

L'importance du but d'Aubameyang ne se limite pas au retour à égalité dans le match : il lui offre aussi une place à part dans l'histoire des confrontations entre anciens joueurs de Barcelone et le club catalan en Liga.

Publicité

D'après le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques, Aubameyang est devenu, à 37 ans et 164 jours, le joueur le plus âgé ayant porté le maillot de Barcelone à marquer contre le club en Liga.

L'attaquant gabonais devance ainsi le Chilien Alexis Sánchez, qui avait marqué contre Barcelone sous le maillot de Séville en 2025, à 36 ans et 290 jours. Il dépasse également Julio Salinas, qui avait trompé le club catalan avec Alavés en 1999, à 36 ans et 253 jours.

Publicité

Quini occupe la quatrième place de ce classement, lui qui avait marqué contre Barcelone avec le Sporting en 1986, à l'âge de 36 ans et 182 jours.

Barcelone veut profiter du faux pas du Real Madrid

De son côté, Barcelone abordait cette rencontre avec l'ambition de prendre les trois points afin de conforter sa place en tête du classement de la Liga, en profitant du faux pas de son rival historique, le Real Madrid, battu 2-1 par le Deportivo Alavés.

Publicité

La défaite du club merengue représentait une occasion en or pour les hommes de Hans Flick de creuser l'écart avec leur plus proche poursuivant, à condition de repartir avec les trois points du Riazor, où le club catalan ne s'était plus rendu depuis huit ans.

Le match revêtait une importance supplémentaire pour les supporters barcelonais, puisqu'il coïncidait avec le 127e anniversaire de la fondation du club, le 29 novembre. La soirée prenait ainsi une dimension historique et populaire, même si Aubameyang en a accaparé une bonne partie de la lumière grâce à son but record contre son ancienne équipe.