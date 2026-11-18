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L'Espagnol Juan Mata, ancienne star de Chelsea et de Manchester United, a annoncé ce mercredi 18 novembre 2026 qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel, à l'âge de 38 ans. Il referme ainsi le chapitre d'un parcours d'une vingtaine d'années, au cours duquel il a remporté les titres les plus prestigieux en club comme en sélection, à commencer par la Coupe du monde et la Ligue des champions.

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Pour annoncer la fin de son aventure professionnelle, Mata a choisi le vestiaire du club du Juventud Estadio, à Oviedo, où il avait commencé à jouer au football de manière officielle à l'âge de dix ans. Il l'a fait à travers une courte vidéo, sous la forme d'un message de remerciement adressé au football et à tous ceux qui l'ont accompagné au fil de sa carrière.

« Le football ne quittera pas ma vie. Il existe de nombreuses façons de continuer à aimer ce jeu et de s'en servir comme d'un outil de développement. Je peux arrêter de jouer au niveau professionnel, mais je ne cesserai jamais d'être un footballeur », a déclaré l'Espagnol dans son message d'adieu.

Mata a ajouté que sa passion pour le jeu ne l'avait jamais quitté durant toutes ces années, expliquant que le plaisir qu'il prenait à l'entraînement comme en match, que ce soit dans les grands stades comme Old Trafford, Stamford Bridge et Mestalla ou sur les modestes terrains où il avait fait ses débuts, était la principale raison de sa longévité.

De Valence au sommet de l'Europe : une carrière riche en titres

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Juan Mata a entamé son ascension vers le statut de star à l'académie du Real Madrid, avant de rejoindre Valence et d'y vivre sa première expérience en Liga. Il y a démontré toutes ses qualités offensives et techniques, et a remporté la Coupe du Roi avec le club en 2008.

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Son transfert à Chelsea en 2011 a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Devenu l'un des meilleurs meneurs de jeu de Premier League, il a contribué au sacre du club londonien en Ligue des champions en 2012, le premier de son histoire, après la victoire aux tirs au but face au Bayern Munich.

Avec Chelsea, Mata a également remporté la FA Cup en 2012, puis la Ligue Europa en 2013, s'imposant comme l'un des éléments marquants d'une équipe qui a enchaîné les succès européens.

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En janvier 2014, il a rejoint Manchester United, où il est resté près de huit ans et demi. Il y a disputé 285 matchs sous le maillot mancunien et remporté quatre trophées, dont le plus prestigieux est la Ligue Europa en 2017, aux côtés de la FA Cup 2016, de la League Cup et du Community Shield en 2016.

Son parcours ne s'est pas arrêté à l'Angleterre. Il a ensuite connu d'autres expériences, à Galatasaray, avec qui il a remporté le championnat turc lors de la saison 2022-2023, puis au Vissel Kobe, avec qui il a été sacré champion du Japon en 2023, avant de s'envoler pour l'Australie.

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Champion du monde et d'Europe : une empreinte dans l'histoire de la sélection espagnole

Sur la scène internationale, Mata a fait partie de la génération dorée de la sélection espagnole, qui a dominé le football mondial entre 2008 et 2012 en remportant l'Euro 2008, puis la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, avant de conserver son titre européen en 2012.

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Mata a bien participé au Mondial 2010, qui a vu l'Espagne décrocher la première Coupe du monde de son histoire. Il figurait également dans la liste de la sélection pour l'Euro 2012, et a laissé sa marque lors de la finale face à l'Italie.

Lors de cette rencontre, remportée 4-0 par l'Espagne, Mata est entré en jeu à la place d'Andrés Iniesta à la 87e minute. Il ne lui a fallu qu'une minute pour inscrire le quatrième but, sur une passe de Fernando Torres, inscrivant ainsi son nom parmi les buteurs d'une finale de l'Euro.

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Au cours de sa carrière internationale, Mata a disputé 41 matchs sous le maillot de l'Espagne, pour 10 buts inscrits. Il avait auparavant remporté l'Euro des moins de 19 ans en 2006 et l'Euro Espoirs (moins de 21 ans) en 2011, collectionnant ainsi les titres avec les sélections de différentes catégories d'âge.

Mata compte donc à son palmarès international une Coupe du monde, un Euro et deux titres européens avec les sélections de jeunes, un bilan qui le place parmi les joueurs ayant vécu les plus grands exploits du football espagnol durant sa génération dorée.

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Une fin exceptionnelle en Australie : meilleur joueur du championnat

La dernière étape de la carrière de Mata s'est déroulée au Melbourne Victory, qu'il a rejoint en septembre 2025 après une brève expérience aux Western Sydney Wanderers.

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Malgré ses 38 ans, le milieu de terrain espagnol a réalisé une saison remarquable en 2025-2026 : il a disputé 24 matchs, inscrit cinq buts et délivré 13 passes décisives, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs de la compétition.

Mata a reçu la médaille Johnny Warren, qui récompense le meilleur joueur du championnat australien, ainsi que le prix du meilleur meneur de jeu, et a été retenu dans l'équipe type de la compétition. Il a directement contribué à la qualification du Melbourne Victory pour la phase à élimination directe, terminant ainsi sa carrière au sommet.

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En septembre dernier, le club a annoncé la fin de son parcours en tant que joueur, mais il ne s'est pas éloigné du projet : il est devenu l'un des actionnaires du Melbourne Victory et a pris la présidence du comité football du club, poursuivant ainsi son lien avec le jeu dans un rôle de dirigeant.

Selon le club, l'équipe bénéficiera de son expérience footballistique dans les années à venir, maintenant qu'il est passé du statut de joueur sur le terrain à celui d'acteur participant à la construction de l'avenir de l'institution.

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Plus de 700 matchs : les chiffres qui résument la carrière de Juan Mata

Juan Mata a dépassé la barre des 700 matchs officiels en 20 saisons professionnelles, pour 158 buts et 175 passes décisives, des chiffres qui illustrent l'ampleur de son influence offensive et sa capacité à créer des occasions autant qu'à marquer.

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Son apport ne s'est pas limité au rectangle vert. Il a été l'un des fondateurs de l'initiative « Common Goal », qui invite les footballeurs et les acteurs du monde du sport à consacrer une part de leurs revenus au soutien de projets sociaux et humanitaires à travers le monde. Il en occupe actuellement le poste de vice-président du conseil d'administration.

Mata s'est également associé à d'autres projets d'investissement et sportifs, parmi lesquels le club américain de San Diego, dans le cadre de son engagement pour le développement du football au-delà de la compétition professionnelle.

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Avec l'annonce de sa retraite, l'un des membres de la génération espagnole sacrée au Mondial 2010 met fin à son parcours sur les terrains, après avoir réuni Coupe du monde, Euro, Ligue des champions et deux Ligues Europa, sans oublier des expériences réussies en Angleterre, en Espagne, en Turquie, au Japon et en Australie.