Le Sénégalais Ibrahim Mbaye, la pépite de 18 ans seulement du Paris Saint-Germain, est l'un des jeunes joueurs les plus convoités du mercato estival actuel.

Selon RMC Sport, les clubs de Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen et Chelsea se sont récemment renseignés sur la situation de l'ailier du Paris Saint-Germain.

Le club parisien n'a pas totalement exclu son départ, mais n'envisagera de négociations que s'il reçoit une offre exceptionnelle.

Les rapports indiquent que la direction du Paris Saint-Germain estime la valeur de sa jeune star à plus de 50 millions d'euros, ce qui témoigne de sa grande confiance en son potentiel.

Ibrahim Mbaye a récemment rejoint l'agence Gestifute de Jorge Mendes, qui représente plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, parmi lesquels Warren Zaïre-Emery, João Neves et Vitinha, ce qui a accru les spéculations autour de l'avenir du jeune international sénégalais.

Il convient de rappeler que Mbaye n'a pas eu pleinement sa chance au sein du Paris Saint-Germain, en raison de la présence de nombreux joueurs dans la ligne offensive du club français, tels qu'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola.



