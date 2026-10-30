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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
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Attaque contre Ancelotti : une personne insolente, et j'exige que Raphinha simule une blessure comme Mbappé

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Raphinha doit se blesser

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Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a convoqué Raphinha, la star du Barça, pour disputer avec la Seleção les matchs amicaux face au Japon et à Singapour, lors de la prochaine trêve internationale.

Raphinha va ainsi devoir parcourir près de 22 000 kilomètres par avion, aller et retour, alors que montent les craintes du Barça de voir le joueur se blesser.

Le journal Sport a relayé les déclarations du journaliste Juan Boquete, faites sur les ondes de la radio Cadena SER, au sujet de ce que devrait faire Raphinha.

Boquete a déclaré : « C'est très simple, ce qu'il doit faire, c'est se blesser. »

Il a poursuivi : « Après le match contre l'Atlético Madrid, Raphinha doit dire qu'il ressent quelques douleurs. Les joueurs du Barça doivent apprendre à faire ça. »

Il a insisté : « Kylian Mbappé l'a déjà fait avec l'équipe de France, et il n'a manqué aucun match avec le Real Madrid. »

Quant à l'analyste Iván San Antonio, il a expliqué : « Ancelotti est quelqu'un d'effronté. Il l'a convoqué 3 fois, et à chaque fois cela s'est terminé par une blessure. »

Il a ajouté : « Après sa blessure, Raphinha n'a pas beaucoup joué avec le Barça. On pensait pouvoir le récupérer plus ou moins bien, mais il va maintenant devoir retourner en sélection brésilienne pour disputer des matchs amicaux où rien n'est en jeu. »

Iván San Antonio a conclu : « Carlo Ancelotti aurait dû faire preuve de plus d'humanité. »

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