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cm grafica alvarez atletico madrid 2026 16 9Getty Images

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Atlético, Simeone verrouille Alvarez : « Le propriétaire a parlé »

Mercato
Atlético Madrid

Le Barça continue d’insister pour Julian Alvarez, mais Diego Simeone a de nouveau répété que l’attaquant argentin ne quittera pas l’Atlético de Madrid : « Si le propriétaire du club s’est exprimé avec autant de certitude, il n’y a plus rien à ajouter. »


LA VOLONTÉ DE JULIAN - Alvarez n’avait pas caché ses ambitions. S’exprimant auprès d’ESPN dans les premières phases du parcours de l’Argentine vers la Coupe du monde 2026, il a déclaré : « J’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’[Atlético] avec lesquelles je devais parler. Je pense que la meilleure chose pour tout le monde est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. »

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