Atlético Madrid : Koke prend la défense du soldat Antoine Griezmann

Le capitaine des Colchoneros a volé au secours de son coéquipier, en difficulté depuis son retour à l'Atlético Madrid.

La renaissance d'Antoine Griezmann n'a pas, encore, eu lieu. Revenu à l'Atlético Madrid en toute fin de mercato estival, le Français n'a pas retrouvé le niveau de jeu qui était le sien lors de son premier passage chez les Colchoneros. Pire encore, l'ancien numéro 7 des Colchoneros, qui porte aujourd'hui le numéro 8 en hommage à Kobe Bryant, a du mal à trouver ses marques dans l'équipe mise en place par Diego Simeone.

En cinq matches toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann ne s'est pas montré décisif une seule fois avec l'Atlético Madrid. Certes, les Colchoneros ne sont pas très à l'aise dans le secteur offensif, et Joao Félix ne fait guère mieux que le Français, mais Luis Suarez et Angel Correa ont été bien plus précieux pour l'Atlético Madrid jusqu'à présent. Le week-end dernier, lors de la défaite face à Alaves, Antoine Griezmann n'a pas tenté la moindre frappe.

Une statistique qui fait tache pour l'international français, en pleine reconquête auprès d'une partie des supporters de l'Atlético Madrid, qui a habitué à bien mieux par le passé, et encore plus sous la tunique des Colchoneros. Alors forcément, les critiques pleuvent à son encontre. Néanmoins, ses coéquipiers prennent sa défense à l'image de Koke. Le capitaine de l'Atlético Madrid était présent en conférence de presse ce lundi avant d'affronter l'AC Milan en Ligue des champions et a volé au secours d'Antoine Griezmann.

Griezmann, réveil attendu

L'article continue ci-dessous

"Je ne suis pas inquiet pour Antoine. Il n'est pas le seul à jouer, nous jouons tous et nous devons tous retrouver ce sentiment d'être à un meilleur niveau et de mieux concourir. Je ne m'inquiète pas du fait qu'il ne tire pas ou qu'il ne marque pas de buts, cela viendra, car il a de la qualité et la confiance de tout le monde aussi. Ce n'est pas seulement une affaire pour lui, nous devons être tous ensemble. Je suis sûr qu'il préfère jouer et ne pas tirer mais pour que l'équipe gagne plutôt que de marquer un but et perdre", a indiqué Koke.

"Il s'agit de marquer des buts et de ne pas en prendre. Être forts dans les surfaces de réparation, entrer dans les matchs la tête haute... C'est ce que nous devons améliorer. Il s'agit de marquer des buts et de ne pas en prendre, nous devons nous améliorer dans les surfaces de réparation. Est-ce un match clé ? Le match de demain et tous les autres. Pour nous, chaque match est important. Dans ce club, nous voulons jouer chaque match comme s'il s'agissait d'une finale et ce sera toujours notre mentalité", a conclu l'Espagnol.

L'Atlético Madrid comptera sur un réveil d'Antoine Griezmann pour aider le club espagnol à signer sa première victoire de la saison en Ligue des champions. Sauf si Diego Simeone se résout à mettre le Français sur le banc après ses performances décevantes afin de faire confiance à un duo composé de Luis Suarez et d'Angel Correa.