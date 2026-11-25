Comment regarder Atlético Madrid contre Viking avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

L’Atlético Madrid reçoit Viking mercredi au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L’équipe de Diego Simeone arrive en grande forme sur la scène nationale. Sa victoire 3-0 dimanche sur le terrain de Getafe était sa huitième en neuf matches de LaLiga. Elle compte désormais 31 points, à deux longueurs du Real Madrid et cinq du leader, Barcelone.

Cette rencontre intervient également après un cap franchi par l’entraîneur. Avec sa 345e victoire, Simeone est devenu l’entraîneur comptant le plus de victoires dans l’histoire de la LaLiga. Le capitaine Koke a indiqué que l’effectif l’avait félicité devant tout le groupe.

L’Atlético doit réagir sur la scène européenne. Battu 2-0 par le Bayern Munich lors de sa précédente sortie en Ligue des champions, il occupe la 26e place du classement.

Viking, entraîné par Morten Jensen, arrive à Madrid avec une place d’avance, au 25e rang. Il a battu Sabah 4-1 lors de son dernier match européen, mais s’est incliné 3-2 face à Tromso en Eliteserien ce week-end.

L’Atlético sera privé d’Ademola Lookman, qui se remet d’une entorse du genou contractée en sélection. Julian Alvarez et Alex Baena ont brillé contre Getafe et figurent tous deux dans le onze de départ pressenti.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et la manière de suivre le match.

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