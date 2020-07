Atlético - Diego Simeone : "Rester parmi les quatre premiers"

Après le match nul de son équipe face au Celta Vigo (1-1), l'entraîneur des Colchoneros a de nouveau évoqué l'objectif du club : se qualifier en C1.

Il leur faudra vraisemblablement batailler jusqu'au bout. Troisième de avec 63 points au compteur et comptant un match de plus que ses poursuivants, l' n'est pas encore assuré d'être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Lundi, les Colchoneros ont manqué le coche face au (1-1) et se sont donc exposés aux retours du et de . Au micro de Movistar+, Diego Simeone a analysé ce match nul tout en rappelant l'objectif du club.

"Le chemin, c'est de rester parmi les quatre premiers"

"La première période a été bonne, intense pour les deux équipes. À partir du but, le match a été plus accroché, plus disputé, et les occasions se sont raréfiées. L'égalisation nous a forcés à y retourner pour aller chercher le match, et ça a été très difficile de se créer des occasions", a d'abord déclaré l'Argentin.

"Je garde en mémoire la première période, qui a été enthousiasmante. Le chemin, c'est de rester parmi les quatre premiers", a ensuite ajouté le technicien. Si l'Atlético Madrid peine à se qualifier pour la prochaine édition de la C1, les Espagnols, tombeurs des Reds, demeurent qualifiés pour les quarts de finale de l'édition actuelle.