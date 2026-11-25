Comment regarder Atlético de Madrid - Viking avec un VPN

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Avant-match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

L’Atlético de Madrid reçoit Viking mercredi au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L’équipe de Diego Simeone est en grande forme en championnat. Sa victoire 3-0 à Getafe dimanche était sa huitième en neuf matches de Liga. Elle compte désormais 31 points, à deux longueurs du Real Madrid et cinq du leader, Barcelone.

Cette rencontre intervient également après un cap franchi par l’entraîneur. Avec sa 345e victoire, Simeone est devenu celui qui compte le plus de succès dans l’histoire de la Liga. Le capitaine Koke a indiqué que l’effectif l’avait félicité devant tout le groupe.

L’Atlético doit réagir sur la scène européenne. Battu 2-0 par le Bayern Munich lors de sa précédente sortie en Ligue des champions, il occupe la 26e place du classement.

Viking, entraîné par Morten Jensen, arrive à Madrid avec une place d’avance, au 25e rang. L’équipe a battu Sabah 4-1 lors de son dernier match européen, mais s’est inclinée 3-2 face à Tromso en Eliteserien ce week-end.

L’Atlético sera privé d’Ademola Lookman, qui se remet d’une entorse du genou subie en sélection. Julian Alvarez et Alex Baena ont brillé contre Getafe et figurent tous deux dans le onze probable.