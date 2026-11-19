Comment regarder Athletic Bilbao - Espanyol avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Consultez le site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 13 20 nov. 2026 - 15:00 San Mames

L’Athletic Bilbao reçoit l’Espanyol à San Mames, à Bilbao, pour un match de Liga le dimanche 6 décembre 2026.

L’équipe d’Edin Terzic aborde cette rencontre en bonne forme sur la scène nationale. Septième au classement, elle a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa victoire 2-1 contre la Real Sociedad début novembre a montré sa qualité à domicile, même si le nul concédé face à Osasuna lors de sa dernière sortie a marqué un léger recul.

L’Espanyol arrive à Bilbao dans une période plus difficile. L’équipe d’Eder Sarabia occupe la 13e place de Liga et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels. Ses défaites contre le Racing Santander et l’Atlético Madrid se sont ajoutées à une élimination précoce en Coupe du Roi face à Sestao.

Les absences pèseront sur les choix des deux équipes. L’Athletic sera privé de plusieurs éléments clés en raison de blessures, tandis que l’Espanyol se déplace lui aussi avec des incertitudes liées à l’état physique de certains joueurs.

San Mames est depuis longtemps l’un des stades les plus animés du football espagnol. Le public basque cherchera à pousser son équipe vers un résultat qui conforterait sa place dans la première moitié du classement.

Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour regarder Athletic Bilbao - Espanyol en direct.

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