Atalanta-Hapoel : match sous haute sécurité. Alerte aux drones : espace aérien fermé

Aujourd’hui à 20 h 30, à Bergame, l’Atalanta jouera contre l’Hapoel Tel Aviv le match aller des qualifications de Conference League, la troisième compétition européenne de football par ordre d’importance. Comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, la présence d’une équipe israélienne et de ses supporters suscite une grande attention, et des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place.





Depuis longtemps, un large mouvement réunissant des citoyens, des responsables politiques et des associations demande l’exclusion d’Israël des compétitions internationales, en conséquence des massacres commis dans la bande de Gaza et de son rôle dans d’autres guerres en cours. À Bergame aussi, certaines organisations ont demandé l’annulation du match et organisé différentes formes de contestation pacifique.





Le match se jouera à la New Balance Arena, le stade de l’Atalanta, et ces derniers jours plusieurs réunions ont eu lieu, aussi bien au siège de la police qu’à la préfecture, pour l’organisation de la sécurité publique. 350 agents seront mobilisés, selon ce qu’écrit le Corriere della Sera en citant des chiffres non officiels. Le ministère de l’Intérieur a ensuite autorisé l’arrivée de renforts venus d’autres villes, ainsi que l’utilisation d’un hélicoptère et d’équipements antidrones.





L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) a par ailleurs émis un Notam, « Notice to air mission », c’est-à-dire un avis spécial aux pilotes qui prévoit l’interdiction de survol de tout type d’aéronef au-dessus du stade, y compris les drones. L’interdiction a déjà commencé dans l’après-midi du mercredi 19 août et restera valable jusqu’à ce que le stade soit vide.





Le dispositif d’accès au stade fera l’objet d’une surveillance plus stricte. La police a demandé à l’Atalanta d’augmenter le nombre d’agents aux entrées ainsi que les contrôles, y compris sur les banderoles et les drapeaux : y compris ceux de la Palestine, qui ont été interdits. L’équipe israélienne est en ville depuis mardi, tandis qu’environ mille supporters devraient arriver aujourd’hui à l’aéroport de Bergame et seront de là escortés directement jusqu’à la Curva Sud du stade.