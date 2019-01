ASSE-OL, Aulas, Genesio et toutes les réactions en zone mixte

Mené pendant longtemps, l'OL a su renverser la tendance en 2e période et a remporté le derby. Découvrez les réactions des protagonistes.

Bruno Genesio (entraîneur Lyon) : "J’espère que ça fera prendre conscience des possibilités et des moyens qu’on a pour aller tout en haut, là où on doit être"

Bruno Genesio en zone mixte : « J’espère que ça fera prendre conscience des possibilités et des moyens qu’on a pour aller tout en haut, là où on doit être » #ASSEOL pic.twitter.com/Ql7bl3NwrR L'article continue ci-dessous — Goal France (@GoalFrance) 20 janvier 2019

Jean-Michel Aulas (président Lyon) sur la prolongation d'Anthony Lopes : « On n'est pas pressé, Anthony veut poursuivre avec nous. Il a raison de prendre son temps, c'est un formidable négociateur et un formidable gardien. J'ai la conviction que ça se terminera bien »

Jean-Louis Gasset (entraîneur ASSE) : "Franchement, je savais que ce métier était cruel mais aujourd'hui, c'est un petit KO. Nous avons livré le match que nous voulions faire. J'avais promis aux supporters que l'état d'esprit serait là. Nous avons tout donné. Il y a eu de belles occasions. Nous avons eu deux ou trois situations sur lesquelles on se demande comment nous n'avons pas marqué et le scénario catastrophe avec un ballon devant le but"

