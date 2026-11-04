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Ligue Conférence
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Stade Louis II, Monaco
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AS Monaco - FC Nordsjælland en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Monaco vs FC Nordsjaelland
Monaco
FC Nordsjaelland
Ligue Conférence

En Conference League, l’AS Monaco affronte le FC Nordsjälland. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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AS Monaco - FC Nordsjælland : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
Stade Louis II, Monaco

Le match entre l’AS Monaco et le FC Nordsjælland débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

AS Monaco - FC Nordsjælland en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de l’AS Monaco et du FC Nordsjælland ?

Monaco affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches officiels : deux victoires, un nul et deux défaites. Le club s’est dernièrement incliné 3-1 face au Paris FC en Ligue 1. Parmi les points positifs figurent la nette victoire 3-0 contre le SC Fribourg en Ligue Conférence et le succès 2-1 sur le terrain du CSKA Sofia. Au total, Monaco a inscrit huit buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Nordsjælland compte une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 2-3 face au FC Midtjylland en Superliga. En Ligue Conférence, le club a dernièrement fait match nul 2-2 contre le CSKA Sofia. Sur ces cinq rencontres, Nordsjælland a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

ASM

ASM - Forme

CSS
V1-2
FCL
D1-0
SCF
V3-0
LIL
N1-1
PAR
D3-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCN

FCN - Forme

LYN
N3-3
CSS
N2-2
SIF
N1-1
EFB
V0-1
MID
D2-3
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

AS Monaco - FC Nordsjælland : compositions d’équipe

Monaco vs FC Nordsjaelland Équipes probables

4-2-3-1
Monaco crest
Monaco
ASM
Formation
FC Nordsjaelland crest
FC Nordsjaelland
FCN
3-4-3
L. HradeckyL. HradeckyJ. TezeJ. TezeC. MawissaC. MawissaVandersonVandersonE. DierE. DierD. ZakariaD. ZakariaA. GolovinA. GolovinM. DetourbetM. DetourbetT. MinaminoT. MinaminoL. CamaraL. CamaraP. BrunnerP. BrunnerA. HansenA. HansenP. AnkersenP. AnkersenN. MarkmannN. MarkmannS. AcquahS. AcquahN. RoejkjaerN. RoejkjaerR. NorheimR. NorheimJ. LaehteenmaekiJ. LaehteenmaekiM. BrinkM. BrinkI. AdelI. AdelV. BerthelsenV. BerthelsenA. LindA. Lind
FC Nordsjaelland crest
FC Nordsjaelland
FCN
4-2-3-1
Monaco

Onze de départ

FC Nordsjaelland

Entraineur

  • Luis
  • J. Olsen

AS Monaco - FC Nordsjælland : forme du moment

ASM

ASM - Forme

CSS
V1-2
FCL
D1-0
SCF
V3-0
LIL
N1-1
PAR
D3-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCN

FCN - Forme

LYN
N3-3
CSS
N2-2
SIF
N1-1
EFB
V0-1
MID
D2-3
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

AS Monaco - FC Nordsjælland : bilan des confrontations directes

AS Monaco - FC Nordsjælland : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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