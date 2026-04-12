Arteta pourrait être limogé d’Arsenal, et son successeur serait déjà choisi

Selon la presse espagnole, l’avenir de Mikel Arteta à Arsenal fait de plus en plus débat. La tension monte au sein du club, malgré la course toujours vivante pour des titres cette saison.

Cette situation fait suite à une défaite surprise contre Bournemouth lors de la 32^e journée de Premier League, qui a ravivé les interrogations sur la capacité du club à remporter un titre, malgré les investissements importants consentis par la direction ces dernières années.

Selon Mundo Deportivo, le club peut encore sauver sa saison : il reste en lice en Premier League et en Ligue des champions, où il a d’ailleurs remporté une précieuse victoire sur la pelouse du Sporting Lisbonne à l’aller des quarts de finale.

Selon le quotidien catalan, son avenir est désormais conditionné à la conquête d’au moins l’un de ces deux trophées, la confiance à son égard s’effritant peu à peu au sein du club.

Un successeur potentiel

Selon le journal, si le club termine la saison bredouille, un « successeur prêt à prendre le relais » serait déjà envisagé par la direction ; Cesc Fàbregas, dont les performances actuelles sur le banc de l’US Lecce sont saluées, apparaît comme la priorité pour remplacer Arteta.

L’ancien milieu de terrain dirige actuellement le club italien de Côme avec un style offensif et attractif, et le positionne dans la course à l’Europe, ce qui a attiré l’attention des responsables londoniens.

L’ancienne star espagnole possède un atout supplémentaire : sa parfaite connaissance du club londonien, qu’il a défendu pendant huit saisons comme joueur, ce qui faciliterait son arrivée sur le banc en cas de départ d’Arteta à l’issue de l’exercice en cours.

Rappelons qu’après 32 journées, la défaite contre Bournemouth a figé le compteur d’Arsenal à 70 points en tête de la Premier League.

De son côté, Bournemouth totalise désormais 45 points et occupe la 9e place du classement.

Au passage, Bournemouth a offert un précieux coup de pouce à Manchester City, deuxième avec 61 points en 30 matchs, relançant ainsi la course au titre et offrant aux Citizens une occasion en or de réduire l’écart avec le leader.