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Abobakr El Mokadem
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Arteta modifie la composition d'Arsenal, Giroud sur le banc de Lille

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En Ligue des champions

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Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Lille, ce mardi soir, en Ligue des champions.

Selon le journal "The Sun", Mikel Arteta a apporté  des changements par rapport au onze qui avait renversé la situation pour s'imposer 2-1 face à Leeds samedi dernier.

Myles Lewis-Skelly glisse au poste d'arrière gauche, tandis que Bruno Guimarães intègre le milieu de terrain, et Jurriën Timber remplace Ben White dans le couloir droit de la défense.

Mikel Merino est également présent au milieu, mais il pourrait occuper le rôle de Martin Ødegaard, qui débute sur le banc. Eberechi Eze et Viktor Gyökeres rejoignent la ligne d'attaque, après l'exclusion de Bukayo Saka et Kai Havertz du onze de départ.

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La composition d'Arsenal est la suivante :

Raya ; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice ; Madueke, Merino, Eze et Gyökeres.

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De l'autre côté, la composition de Lille est la suivante :

Özer, Gudjohnsen, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Ben Talep, André, Bakoua, Oyeda et Haraldsson.

La grande star française Olivier Giroud, ancien joueur d'Arsenal, prend place sur le banc des remplaçants de Lille lors de cette rencontre.

Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.

Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.

J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.

Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.

Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.

Le moment clé reste son transfert en 2009.

Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.

Mon équipe type : Buffon ; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos ; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé ; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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