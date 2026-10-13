Arteta modifie la composition d'Arsenal, Giroud sur le banc de Lille

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En Ligue des champions

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Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Lille, ce mardi soir, en Ligue des champions.

Selon le journal "The Sun", Mikel Arteta a apporté des changements par rapport au onze qui avait renversé la situation pour s'imposer 2-1 face à Leeds samedi dernier.

Myles Lewis-Skelly glisse au poste d'arrière gauche, tandis que Bruno Guimarães intègre le milieu de terrain, et Jurriën Timber remplace Ben White dans le couloir droit de la défense.

Mikel Merino est également présent au milieu, mais il pourrait occuper le rôle de Martin Ødegaard, qui débute sur le banc. Eberechi Eze et Viktor Gyökeres rejoignent la ligne d'attaque, après l'exclusion de Bukayo Saka et Kai Havertz du onze de départ.

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La composition d'Arsenal est la suivante :

Raya ; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice ; Madueke, Merino, Eze et Gyökeres.

De l'autre côté, la composition de Lille est la suivante :

Özer, Gudjohnsen, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Ben Talep, André, Bakoua, Oyeda et Haraldsson.

La grande star française Olivier Giroud, ancien joueur d'Arsenal, prend place sur le banc des remplaçants de Lille lors de cette rencontre.