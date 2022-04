Arteta félicite ses troupes après le succès contre MU

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a exprimé sa fierté par rapport à ce qu’ont montré ses troupes ce samedi lors de leur belle victoire face à MU (3-1).

Nuno Tavares, Bukayo Saka et Granit Xhaka ont tous marqué pour les Gunners, tandis que Cristiano Ronaldo a sauvé l’honneur pour les visiteurs. Bruno Fernandes a par ailleurs manqué un penalty pour United.

Arteta « extrêmement heureux » par la performance des siens

Avec ce succès, Arsenal fait un grand pas vers la qualification pour la prochaine C1. Arteta ne pouvait qu’être comblé au sortir de cette empoignade. "(C’est) Une grande performance dans un match où, je pense, il y avait tout. Des moments où nous avons montré vraiment de la qualité, un match où nous avons dû souffrir, un match où il y avait des moments où nous étions un peu perdus et manquions d'énergie, un match où nous étions vraiment efficaces dans les surfaces, un match où nous avons eu de la chance quand nous en avions besoin. Dans l'ensemble, je suis extrêmement heureux."

Le coach basque a aussi tenu à adresser une mention spéciale à son arrière portugais, Tavares. "Il a eu un peu de difficultés en deuxième mi-temps mais nous l'avons aidé avec un changement de rythme. Ils (ses joueurs, ndlr) ont vraiment jeunes. On peut le sentir à certains moments du match, on doit prendre d'autres décisions."

Concernant la course à la Ligue des champions, l’ancien parisien s’est montré prudent en rappelant que rien n’est fait encore : "J'ai dit que ça allait être des montagnes russes. Dans ce championnat, les victoires et les défaites se jouent sur de petites marges. Aujourd'hui, les choses sont allées dans notre sens et nous sommes vraiment heureux."