Arsenal – Manchester United (3-1) : Après Chelsea, Arsenal s'offre MU

En début de semaine, Arsenal restait sur trois défaites consécutives et ses supporters étaient inquiets pour la qualification en Ligue des champions.

Mais en l'espace de quelques jours, l'espoir est revenu dans les rangs de l'équipe londonienne. Car trois jours après avoir gagné à Stamford Bridge, face à Chelsea, les hommes de Mikel Arteta ont fait chuter Manchester United à l'Emirates Stadium.

La belle entame des Gunners

Les Gunners ont d'ailleurs ouvert le score dès la troisième minute de jeu par Nuno Tavares qui profitait de la défense hasardeuse d'Alex Telles pour tromper De Gea.

Dans un match rythmé et très plaisant, Manchester United répondait à ce but par une frappe de Dalot sur la transversale (24e).

Trois minutes plus tard, Nketiah portait le score à 2-0. Après intervention de la VAR, son but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu mais un penalty était accordé aux Gunners pour une faute de Telles sur Saka. Ce dernier se faisait justice lui-même pour donner deux buts d'avance à son équipe (32e).

Le 100e but de CR7 en PL

Manchester United n'était pas groggy pour autant puisque Cristiano Ronaldo remettait tout de suite son équipe dans le match avec un but de renard des surfaces (34e).

Un but synonyme d'émotion après le décès de son fils et un but pour l'histoire puisque c'était le centième du Portugais en Premier League.

Getty Images

Le manque de réussite des mancuniens

En deuxième période, Manchester United poussait pour égaliser mais se heurtait à un manque criant de réalisme : après une main de Tavares dans la surface, Bruno Fernandes envoyait le penalty sur le poteau (57e) puis un but de Cristiano Ronaldo était refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres (60e). Enfin, Dalot, décidément maudit, voyait sa frappe repoussée par Ramsdale sur le poteau (63e).

De son côté, après avoir laissé passer l'orage, Arsenal se mettait définitivement à l'abri grâce à une superbe frappe lointaine de Xhaka qui ne laissait aucune chance à De Gea (70e).

Grâce à ce succès, Arsenal conforte sa 4e place avec 60 points en attendant le match de Tottenham à 18h30. Les Gunners comptent trois points d'avance sur les Spurs. Quant aux Mancuniens, ils pointent à la sixième place avec 54 points et voient la Ligue des champions s'éloigner.