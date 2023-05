Arsenal va-t-il s'offrir l'un des Cityzen de la saison?

Passé tout proche du titre cette saison, Arsenal cherche à confirmer sa bonne forme en renforçant son effectif. Un Cityzen très en vue en approche?

Outre ses qualités tactiques et de meneur d'hommes, Mikel Arteta dispose d'un très bonne qualité pour Arsenal : il connaît très bien Manchester City et a noué des liens avec beaucoup de monde sur place, et notamment des joueurs. Une bonne relation qui a permis aux Gunners d'aller débaucher cet été Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus, deux éléments importants de la très bonne saison londonienne. Et l'entraîneur espagnol espère bien refaire le coup dans les prochaines semaines en tentant d'attirer l'un des Cityzen de la saison.

Gündogan, Cityzen en forme, vers Arsenal?

Si Arsenal a craqué dans la dernière ligne droite de la Premier League, les Gunners ont également perdu des points très importants en sortie de Coupe du monde lorsque son manque de profondeur au milieu du jeu s'est fait ressentir. Car c'est bien au centre de son effectif que le club du nord de Londres a pêché entre les nombreuses blessures et des remplaçants un bon cran en-dessous des titulaires. Mikel Arteta en est conscient et cherche absolument à renforcer ce secteur de jeu.

De nombreux noms ont été avancés ces dernières semaines pour gonfler le milieu de terrain des Gunners mais aujourd'hui deux profils ressortent particulièrement, tous deux internationaux anglais : Declan Rice, qui quittera West Ham cet été, et Mason Mount, peu en odeur de sainteté à Chelsea. Mais ces dernières heures, un nouveau nom arrive sur les bouches : Ilkay Gündogan.

L'international allemand, excellent cette saison à Manchester City dont il a été l'un des meilleurs éléments, semblait voué au Barça mais l'affaire pourrait finalement se compliquer, tout comme le cas Bernardo Silva qui se dirigerait désormais vers le PSG. Le milieu de terrain, qui sera libre cet été, ne serait finalement pas contre une prolongation à City, à moins qu'il ne prenne tout le monde à contre-pied en signant chez les Gunners.