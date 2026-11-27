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Arsenal aurait entamé des discussions avec les représentants d’Ivan Fresneda, arrière droit du Sporting CP, en vue du mercato de janvier. Alors que Mikel Arteta prépare l’avenir de sa défense et cherche aussi à renforcer l’aile gauche, le club londonien pourrait connaître un hiver animé sur le marché des transferts.

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Arsenal prend contact pour Ivan Fresneda

Arsenal a intensifié ses démarches pour recruter Fresneda, arrière droit du Sporting, en prenant contact avec les représentants du défenseur, selon The Athletic. Le club londonien suit le joueur de 22 ans depuis longtemps et étudie ses options avant le mercato de janvier.

Fresneda s’est imposé comme un élément clé au Portugal depuis son arrivée au Sporting en provenance du Real Valladolid en août 2023. Passé par les équipes de jeunes du Real Madrid, il a disputé 94 matches toutes compétitions confondues avec le club. Ses bonnes performances lui ont valu sa première sélection avec l’équipe senior d’Espagne lors de la trêve internationale d’octobre. Alors qu’il ne lui reste que 18 mois de contrat, le Sporting pourrait bientôt devoir trancher sur son avenir.

Préparer l’après-White

Arteta dispose déjà de solides options au poste d’arrière droit, Jurrien Timber et White ayant tous deux convaincu cette saison. Timber serait proche de prolonger son contrat , ce qui assurerait son avenir à long terme dans le nord de Londres. Arsenal prépare toutefois la prochaine étape de l’évolution de sa défense. Fresneda est considéré comme un possible successeur à long terme de White, 29 ans, dont le contrat actuel expire en juin 2028.

Fresneda n’est pas le seul jeune défenseur suivi par Arsenal. Le club s’intéresse également à David Boly, latéral de 17 ans du Paris Saint-Germain, même s’il pourrait être difficile de faire quitter la France à ce jeune talent.

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Renforcer l’aile gauche est aussi à l’ordre du jour

La défense n’est pas le seul secteur auquel Arsenal réfléchit pour cet hiver : le club envisage aussi des renforts sur l’aile gauche. Il a laissé partir Gabriel Martinelli et Leandro Trossard durant l’été, réduisant ainsi ses options offensives.

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Recruté cet été, Christos Tzolis avait bien commencé après son arrivée du Club Bruges. Mais l’ailier grec n’a inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive depuis son retour de blessure début novembre.

Arsenal suit donc de près Antonio Nusa, du RB Leipzig, en vue d’un éventuel transfert en janvier. Le joueur de 21 ans est en grande forme : il compte cinq buts et sept passes décisives en dix matches de Bundesliga cette saison, après avoir également marqué pour la Norvège lors de la Coupe du monde l’été dernier.

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Un mercato de janvier chargé en perspective pour Arsenal

À l’approche du mercato de janvier, Arsenal doit prendre des décisions importantes à plusieurs postes. En ouvrant le dialogue avec l’entourage de Fresneda, le club montre sa volonté d’agir tôt sur ses cibles à long terme, avant que la situation contractuelle du joueur n’attire davantage de concurrents.