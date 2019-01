Arsenal-Manchester United en 16es de finale de la Cup

Le tirage au sort des 16es de finale de la Cup a eu lieu lundi soir. Un choc sera au programme lors de ce tour et il mettra aux prises Arsenal à MU.

Une belle affiche se tiendra le mois prochain à l'occasion des 16es de finale de la Cup. Arsenal et Manchester United, deux des équipes les plus titrées dans cette compétition, vont croiser le fer avec comme enjeu une place en 8es. Une belle et prometteuse opposition et qui verra inévitablement un favori tomber.

Arsenal et Manchester United ne se sont plus affrontés en FA Cup depuis la saison 2014/15. Les Gunners l'avaient emporté 2-1 à l'époque, avant d'aller conquérir le trophée. Danny Welbeck avait signé le but victorieux. Arsenal-MU, c'était aussi l'affiche de la finale de 2005, celle qui a vu Patrick Vieira remporter son ultime trophée avec les Gunners.

Ces 16es de finale de Coupe d'Angleterre verra aussi Chelsea, le tenant du titre, en découdra avec le vainqueur du match entre Sheffield Wednesday et Luton. Manchester City défiera une équipe de l'élite, en l'occurrence Burnley. Enfin, il y aura aussi un bon derby Londres au programme, à savoir Crystal Palace et Tottenham.

À noter que les affiches ne sont pas encore connues dans leur intégralité puisque quatre 32es de finale se sont achevés sur des scores de parité et vont se décider lors des replays (prévus à partir de la semaine prochaine).