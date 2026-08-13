Arsenal vs Manchester City : détails du match

Community Shield - Finale 16 août 2026 - 10:00 Principality Stadium

Le coup d’envoi d’Arsenal vs Manchester City sera donné le 16 août 2026 à 14h00 GMT et 09h00 EST.

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Aperçu du match et changement de stade

Champion d’Angleterre en titre, Arsenal affronte le vainqueur de la FA Cup, Manchester City, dans le FA Community Shield 2026, qui marque le coup d’envoi officiel du calendrier de l’élite du football anglais. Fait notable et en rupture avec la tradition, le match de cette année se déroule sous le toit rétractable du Principality Stadium de Cardiff, d’une capacité de 74 500 places, ce qui ramène le Community Shield au pays de Galles pour la première fois depuis deux décennies. Arbitré par Sam Barrott, ce choc offre aux deux clubs l’occasion de décrocher un premier trophée et d’envoyer un signal psychologique pour la saison à venir.

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Arsenal : les champions en quête d’un premier élan

L’Arsenal de Mikel Arteta aborde cette rencontre dans la peau du champion de Premier League en titre après une campagne 2025/26 maîtrisée, marquée par une discipline tactique et un pressing intense. Emmenés par le capitaine Martin Ødegaard au milieu de terrain aux côtés de Declan Rice, les Gunners s’appuient sur une forte continuité de leur effectif dans tous les secteurs. Avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli pour animer les ailes, ainsi que de nouvelles options offensives en cours d’intégration pendant la pré-saison, Arsenal vise un début de défense de son titre avec un nouveau trophée à la clé.

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Manchester City : une nouvelle ère commence

Pour Manchester City, cette affiche marque le début d’un nouveau chapitre après l’arrivée de l’entraîneur Enzo Maresca, qui prend les commandes à l’Etihad Stadium après la fin du mandat emblématique de Pep Guardiola. Maresca apporte un système tactique axé sur la possession et un rythme élevé, qui passera son premier vrai test compétitif face à une opposition de très haut niveau. Soutenu par une ossature de classe mondiale emmenée par Erling Haaland, Phil Foden et Rodri, City aura à cœur de prouver ses ambitions de titre et de décrocher son premier trophée sous sa nouvelle direction.

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Le début de parcours des Gunners

L’équipe d’Arteta a lancé son programme de pré-saison estivale à la fin juillet avec une victoire tranquille 3-0 contre MK Dons. Les Gunners ont prolongé cette dynamique en août avec un net succès 4-1 face à Gérone, pensionnaire de Liga. Ils se sont ensuite inclinés 3-1 contre le Real Betis avant de céder 3-2 face au Borussia Dortmund à domicile lors de l’Emirates Cup. Arsenal a conclu sa préparation de pré-saison le 12 août par un match nul 1-1 contre le club de Serie A Como 1907, avant de s’imposer 4-3 aux tirs au but pour engranger de la confiance avant le début des compétitions officielles.

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La montée en puissance des Cityzens en pré-saison

Manchester City arrive à Cardiff avec une dynamique positive après sa tournée estivale sous les ordres de l’entraîneur Maresca. Les Sky Blues ont lancé le mois d’août par un match nul 1-1 arraché de haute lutte contre l’Inter Milan. Ils ont rapidement trouvé leur rythme en tournée, avec une convaincante victoire 3-1 face à Team K League, suivie d’un impressionnant succès 3-1 contre l’Atlético de Madrid le 9 août, match lors duquel l’attaquant Omar Marmoush a inscrit un doublé.

Confrontations directes et statistiques récentes clés

Les rencontres récentes entre ces deux géants ont tourné à l’avantage de Manchester City. Lors de la campagne 2025/26, City a battu Arsenal dans deux grands rendez-vous nationaux, avec un succès 2-0 en finale de la Coupe de la Ligue à Wembley en mars 2026, puis une victoire en Premier League à l’Etihad Stadium en avril.

Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, City compte trois victoires contre une pour Arsenal, plus un match nul. Arsenal avait toutefois remporté le Community Shield contre City en 2023 à l’issue d’une séance de tirs au but, preuve que les finales sur un seul match entre ces rivaux se jouent souvent sur des détails.

Infos d’équipes et effectifs

Mikel Arteta n’a pas confirmé de composition probable pour Arsenal avant le Community Shield. Aucune blessure ni suspension n’a été répertoriée à ce stade, même si l’absence de William Saliba sur blessure reste un sujet d’inquiétude en défense. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Enzo Maresca n’a pas non plus communiqué de onze probable pour Manchester City. Aucune donnée sur les blessures ou les suspensions n’est actuellement disponible pour les visiteurs. Les informations sur l’équipe seront actualisées dès que des éléments confirmés seront disponibles.

Forme

Arsenal aborde ce Community Shield avec un bilan récent mitigé, avec deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-1 contre le Real Betis en match amical de pré-saison le 5 août. Avant cela, Arsenal avait battu Gérone 4-1 en amical. Sa forme compétitive en fin de saison dernière comprenait des victoires contre Crystal Palace et Burnley, même si le club a été éliminé de la Ligue des champions après un match nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain. Sur ces cinq matches, Arsenal a marqué huit buts et en a encaissé six.

Les cinq derniers résultats de Manchester City affichent deux victoires, un match nul et deux défaites. City a battu les K-League All Stars 3-1 lors de sa sortie la plus récente, le 5 août. Une défaite de pré-saison contre l’Inter avait précédé cela, avec un score final de 1-1. La fin de saison de City comprenait une défaite 2-1 contre Aston Villa en Premier League, un match nul à Bournemouth et une victoire en FA Cup contre Chelsea. Le club a marqué six buts et en a concédé cinq sur ces cinq matches.

Historique des confrontations

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par une victoire 2-1 à domicile de Manchester City en Premier League le 19 avril 2026. Arsenal a remporté le duel précédent à l’Emirates, une rencontre de Carabao Cup le 22 mars 2026, City l’emportant 2-0. Sur les cinq dernières confrontations directes, City compte deux victoires contre une pour Arsenal, avec deux matches nuls. Le résultat le plus marquant de cette série reste le succès 5-1 d’Arsenal à domicile en Premier League en février 2025.