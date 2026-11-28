Comment regarder Arsenal-Manchester City avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal reçoit Manchester City dimanche à l’Emirates Stadium pour un duel de Premier League entre le premier et le troisième du classement.

L’équipe de Mikel Arteta aborde la rencontre avec six points d’avance en tête. Son efficacité devant le but suscite toutefois des interrogations : avec seulement 17 buts inscrits en championnat, elle affiche le plus faible total du top 6.

Après une série de victoires, Arsenal a concédé un nul 2-2 contre Newcastle, puis un nul 1-1 en Ligue des champions sur le terrain du Borussia Dortmund. Le club n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches.

City se rend dans le nord de Londres sans victoire en championnat depuis quatre matches. L’équipe d’Enzo Maresca occupait la tête du classement jusqu’au début du mois de novembre, mais accuse désormais six points de retard.

Maresca a appelé à la patience, évoquant un effectif en reconstruction avec huit ou neuf nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur. Il estime que le déplacement à l’Emirates sera un bon test pour la personnalité de son équipe.

Les deux équipes se sont affrontées quatre fois au cours de l’année écoulée. Arsenal a remporté leur dernière rencontre, le Community Shield en août. Voici comment suivre le match.

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