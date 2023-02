"Arsenal a envoyé un message à Manchester City", Alan Shearer confiant pour les Gunners dans la course au titre

Après la victoire d'Arsenal contre Aston Villa et le nul de Man City contre Nottinghan, Alan Shearer voit les Gunners remporter la Premier League.

Alan Shearer est une légende de la Premier League. L'attaquant, qui a joué à Southampton, aux Blackburn Rovers et à Newcastle, a été meilleur buteur de la Premier League trois fois de suite (1995, 1996, 1997) et a remporté le championnat en 1995.

Arsenal champion ? Shearer y croit

Aujourd'hui consultant pour la BBC, Alan Shearer a expliqué dans l'émission « Match of the day » qu'il voyait Arsenal remporter la Premier League sous certaines conditions : « Je sais que Thomas Partey est blessé en ce moment. Mais si Arsenal peut le faire revenir et que ses meilleurs joueurs soient épargnés par les blessures jusqu'à la fin de saison, je pense qu'ils y arriveront. »

Alan Shearer a d'ailleurs été impressionné par la victoire des Gunners sur pelouse d'Aston Villa (4-2), ce samedi, après avoir été menés 1-0 puis 2-0 : « Si on regarde la deuxième mi-temps, Arsenal méritait les trois points. Mais ils n'ont pas seulement obtenu la victoire, ils ont également envoyé un message à Manchester City. »

Pour Shearer, il ne fallait pas enterrer Arsenal après sa défaite contre City

Alan Shearer estime aussi que de nombreux médias ont eu tort d'enterrer Arsenal après sa défaite 3-1 contre Manchester City : « Quand vous regardez le match contre Manchester City, ils ont fait deux énormes erreurs et ont été punis pour cela. Ils ont également loupé plusieurs grosses occasions et c'est ce qui a fait la différence entre les deux équipes. »

Arsenal qui avait perdu la tête du classement après sa défaite contre Manchester City a repris son fauteuil de leader grâce à sa victoire sur Aston Villa et le match nul des Citizens sur la pelouse de Nottingham Forest.

A l'issue de la 24e journée, Arsenal compte 54 points et Manchester City, 52. Mais les Londoniens ont un match en retard et pourraient en profiter pour prendre cinq points d'avance en cas de succès.

Le dernier titre d'Arsenal remonte à 2004 à l'époque où Arsène Wenger en était l'entraîneur.