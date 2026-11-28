Arsenal face au prix élevé fixé pour Nusa
Arsenal a appris que recruter Nusa auprès de Leipzig lors du mercato de janvier coûtera plus de 100 millions d'euros (83,5 millions de livres sterling). Le club londonien cherche activement à renforcer l'attaque de Mikel Arteta, et le joueur de 21 ans figure en bonne place sur sa liste de recrues potentielles.
Les recruteurs du club ont suivi de près les performances de Nusa en Bundesliga et en Ligue des champions avant le mercato hivernal. Mais les espoirs de conclure facilement un transfert à la mi-saison se heurtent au prix fermement fixé par le RB Leipzig pour l'un de ses joueurs les plus précieux.
Leipzig ne veut pas céder Nusa cet hiver
Selon Sky Germany, Leipzig ne souhaite pas se séparer de Nusa en cours de saison. Le club allemand n'envisagera un départ en janvier que si un prétendant présente une « offre astronomique », soit une proposition supérieure à 100 millions d'euros (83,5 millions de livres sterling).
Cette réticence s'explique par les ambitions de Leipzig cette saison. Quatrième de Bundesliga et toujours en lutte pour une place en barrages de la phase de ligue de la Ligue des champions, le club veut conserver son meilleur effectif jusqu'à la fin de la saison.
L'ascension rapide de Nusa en Allemagne
Nusa justifie ce prix élevé par une saison sensationnelle en Allemagne. Arrivé à Leipzig en provenance du Club Bruges il y a deux ans pour 21 millions d'euros (17,8 millions de livres sterling), l'attaquant est devenu l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe, avec neuf buts et huit passes décisives en 17 matches depuis le début de la saison.
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Ses performances en club reflètent son influence grandissante en sélection. Nusa s'est déjà imposé comme un élément clé de l'attaque norvégienne, avec dix buts en 36 sélections.
Quelle suite pour Arsenal ?
Arsenal doit maintenant prendre une décision avant le mercato de janvier : mettre la détermination du RB Leipzig à l'épreuve avec une offre considérable ou chercher d'autres renforts offensifs pour Arteta. Leipzig a déjà montré qu'il était prêt à attendre sur le marché des transferts.
Plus tôt cette année, le club de Bundesliga a refusé de vendre Yan Diomande en janvier avant de conclure, durant l'été, un accord pouvant atteindre 120 millions de livres sterling avec le Real Madrid. À moins qu'Arsenal ne soit prêt à satisfaire les exigences élevées de Leipzig cet hiver, le club pourrait devoir attendre la fin de la saison pour tenter à nouveau de recruter Nusa.