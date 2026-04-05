Arrogant et prétentieux… Les supporters de Liverpool se retournent contre Soboslai

Le Hongrois Dominik Szoboszlai, star de Liverpool, a essuyé de vives critiques de la part des supporters des Reds en raison de son comportement après la défaite écrasante face à Manchester City.

Szoboszlai a participé à la défaite 4-0 de Liverpool face à Manchester City, samedi dernier, en quarts de finale de la FA Cup.

La fin du match a été marquée par une scène remarquable, dont le protagoniste était Dominik Szoboszlai, qui s'est dirigé vers les supporters de Liverpool restés au stade de l'Etihad jusqu'au coup de sifflet final.

Alors que le joueur hongrois avait commencé à applaudir, son langage corporel a rapidement changé : il a haussé les épaules en direction des supporters dans un geste qui a suscité la polémique, avant de tenter de les motiver d’une manière qui semblait excessive.

Son coéquipier Federico Chiesa est rapidement intervenu pour l'éloigner et le calmer, dans le but de désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère.





Après la diffusion de la vidéo, le journal « Mirror » a relayé certains commentaires des supporters de Liverpool, qui ont attaqué Szoboszlai, le qualifiant d’arrogant et de prétentieux.

Un supporter a exprimé sa colère sur « X » en déclarant : « Ces joueurs se rendent-ils compte du coût que représente le fait d’assister à tous ces matchs après une semaine de travail acharné, alors que la majorité des supporters dépensent une grande partie de leur salaire pour voir ça ? Et ces joueurs millionnaires osent demander encore plus de soutien ? ».

Un autre a ajouté : « Quel joueur prétentieux ! Comment ose-t-il snober les supporters qui ont fait le déplacement et payé leurs billets ? ».

Un troisième a publié sur le site « X » : « Ce sont les supporters qui se déplacent qui paient vos salaires, applaudissez et descendez dans le tunnel, ces gesticulations ne font pas bonne impression auprès des supporters. »

Soboslai est considéré comme l’une des vedettes de Liverpool en cette saison difficile, offrant des performances défensives et offensives de haut niveau, mais les résultats de l’équipe ne l’ont pas aidé à se mettre davantage en avant.

Soboslai a disputé 44 matches toutes compétitions confondues avec Liverpool cette saison, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives.