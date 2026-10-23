Arrogant comme Vinicius Junior ? Lamine Yamal préparerait déjà activement sa victoire au Ballon d’Or

Selon le journaliste Victor Navarro, particulièrement bien informé sur le FC Barcelone, de Cadena COPE, Yamal se rendra lundi soir à Londres en jet privé avec son cercle le plus proche pour assister à la cérémonie de remise du prix, tandis que la délégation officielle du club catalan arrivera à bord d’un autre jet privé.

Une fête aurait déjà été organisée au cas où Yamal serait effectivement désigné meilleur joueur du monde. Cela rappelle 2024, lorsque Vinicius Junior, du Real Madrid, aurait organisé avant la cérémonie une fête pour 20 invités et promis une Rolex à chacun de ses coéquipiers madrilènes.

Pour le jour du gala, le Brésilien avait déjà affrété un jet privé pour son entourage et prévu une tenue exclusive de créateur ainsi que des chambres d’hôtel. Son équipementier Nike avait lui aussi préparé une campagne dorée et des chaussures de football spéciales.

Finalement, le rêve du Brésilien controversé s’était envolé : Rodri avait été élu meilleur joueur du monde à sa place. Frustrés par cette nouvelle, Vinicius et toute la délégation du Real Madrid avaient alors boudé la cérémonie. Un affront vivement critiqué à l’international.

Kane, Yamal, Mbappé : qui remportera le Ballon d’Or ?

Lamine Yamal est lundi l’un des trois grands favoris pour le légendaire Ballon d’Or, décerné chaque année par France Football. Ses principaux concurrents sont Kylian Mbappé, du Real Madrid, et Harry Kane, du Bayern Munich. Tous trois peuvent encore légitimement espérer l’emporter.

Yamal peut faire valoir son titre de champion du monde avec l’Espagne, le doublé réalisé avec le Barça en 2026 et ses statistiques incroyables avec le club catalan la saison dernière malgré quelques problèmes de blessures (43 matches, 24 buts, 18 passes décisives). Il a également signé un début de saison époustouflant jusqu’à la fin du mois de septembre (le vote s’est achevé le 28 septembre).

Mbappé est quant à lui devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde lors du Mondial cet été, à seulement 27 ans. Lui aussi a affiché des statistiques individuelles époustouflantes avec le Real Madrid la saison dernière (42 buts en 44 matches), mais n’a remporté aucun titre.

Kane, de son côté, réunit presque tous les arguments. L’attaquant vedette de 33 ans du club le plus titré d’Allemagne est dans la meilleure forme de sa vie. Il brille non seulement à la finition, mais aussi parfois comme meneur de jeu en retrait. Lors de la saison 2025/26, il a inscrit 61 buts en 51 matches officiels pour le Bayern Munich et délivré sept passes décisives. Avec le Bayern, il a remporté le doublé national. Il lui manque toutefois un grand titre international. Il a terminé troisième de la Coupe du monde avec les Three Lions, tandis que le Bayern a été éliminé par le PSG en demi-finale de la Ligue des champions.

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