« Arriver à l’OM, c’est un grand pas en avant dans ma carrière », Malinovskyi s’exprime après son arrivée

Pour sa première conférence de presse depuis son arrivée à l'OM, Ruslan Malinovskyi s'est montré très ambitieux et heureux de son arrivée.

Pas le temps de se reposer pour Ruslan Malinovskyi ! Arrivé lundi à l’Olympique de Marseille en provenance de l’Atalanta, l’international ukrainien a disputé ses premières minutes sous le maillot olympien sur la pelouse de Troyes (2-0) mercredi soir. Déjà courtisé par l’OM l’été dernier, le milieu offensif de 29 ans est finalement arrivé en terre phocéenne, pour son plus grand bonheur.

Malinovskyi veut franchir un cap dans sa carrière

Présent en conférence de presse ce jeudi pour sa présentation officielle, il n’a pas caché sa joie de rejoindre le club azuréen. « Marseille est une très belle ville, une grande ville de football avec une grande histoire. Les supporters sont incroyables ici, l’OM est le grand club français », a lancé le numéro 18 marseillais.

Alors que son transfert à Marseille avait échoué dans les derniers instants lors du mercato estival 2022, le joueur ukrainien a confié qu’il avait suivi les rencontres du club olympien cette saison. « L’OM était la proposition la plus concrète, j’ai dit oui tout de suite. On a parlé de moi en Angleterre mais ce n’était pas vrai. Je connais l’équipe et le coach, j’ai regardé les matches cette saison car je pensais honnêtement arriver ici en août. (...) Arriver à l’OM, c’est un grand pas en avant dans ma carrière. J’arrive dans une équipe qui veut gagner des trophées. J’ai 29 ans mais je peux encore progresser, je ne suis pas encore au sommet de ma carrière », a-t-il ajouté.

Présent également en salle de presse, Pablo Longoria s’est réjoui de l’arrivée de sa nouvelle recrue. « On le voulait déjà au mercato d’été. C’est un profil que l’on recherchait avec ce type de caractéristiques, qui colle parfaitement avec ce que l’on veut sur le plan offensif. Il a fait la différence dans le championnat italien et avant en Belgique », a déclaré le président marseillais.