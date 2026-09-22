Comme le rapporte le quotidien populaire, les Francs se sont assuré une prime distincte lors du transfert du défenseur central de 20 ans au VfB Stuttgart en février 2025. Si le défenseur venait désormais à être utilisé lors de ses premiers matches sous le maillot de la DFB, le club empocherait ainsi un montant dans le bas de la fourchette à six chiffres.

Jeltsch figure pour la première fois dans le groupe de l’équipe nationale A et fait partie intégrante des plans pour les prochaines rencontres de Ligue des nations contre la Serbie le 1er octobre ainsi qu’en Grèce le 4 octobre.

L’accord, qui comprenait déjà à l’époque une indemnité de transfert de 9,5 millions d’euros, s’avère ainsi être un franc succès pour les deux parties. Au VfB, on devrait virer le bonus à Nuremberg sans rancœur. Sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß, le droitier a connu un véritable « départ en fusée », s’emparant immédiatement d’une place de titulaire et faisant grimper drastiquement sa valeur marchande.

Cette évolution fulgurante n’est pas non plus passée inaperçue auprès des poids lourds du football européen. Ainsi, le Bayern Munich, Arsenal et Liverpool sont considérés comme des prétendants concrets pour le défenseur, qui a été récompensé en 2025 par la prestigieuse médaille Fritz-Walter en or - devant Said El Mala.

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Qu’a dit Jürgen Klopp sur le Stuttgartois Finn Jeltsch ?

Dernièrement, Jeltsch a aussi reçu une attention particulière de source prestigieuse. « Parmi les joueurs qui ne m’étaient pas immédiatement familiers, Finn a été le premier à me sauter aux yeux », a déclaré le sélectionneur Jürgen Klopp au sujet de Jeltsch. « Parce que tu regardes les statistiques et tu te dis : mec, les apparitions, hein ? C’est quoi, ça ? Et puis on regarde un peu plus en détail et on se rend compte : un défenseur exceptionnel, qui fait très bien les choses, qui a des qualités athlétiques exceptionnelles et qui sait jouer au ballon. »

Les qualités du jeune joueur ne doivent rien au hasard. Déjà chez les jeunes, le défenseur a célébré de grands succès et a été sacré champion du monde et champion d’Europe U17 avec la sélection junior allemande. Cette génération est désormais de plus en plus au centre de l’attention dans le football masculin.

« Nous avons été champions du monde et champions d’Europe avec les U17 », a déclaré Klopp : « Ils doivent avoir 20 ans maintenant. Maintenant, avec le permis de conduire, on peut les utiliser. » Avec les prochains matches internationaux, Jeltsch a désormais l’occasion de se présenter sur une nouvelle grande scène afin de consolider encore davantage son statut au niveau international.