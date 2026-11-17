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Luis Suárez continue de prendre du plaisir sur les terrains malgré ses 39 ans. Toujours capable d'apporter sa contribution sur la pelouse, il reste animé par l'envie de rivaliser et de gagner, même à l'approche de la dernière ligne droite de sa carrière professionnelle.

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L'attaquant uruguayen affiche de bons chiffres avec l'Inter Miami cette saison, avec 17 buts et 8 passes décisives en 32 matchs. Il s'apprête désormais à aborder la phase décisive de la saison : son équipe affronte le Columbus Crew à deux reprises au premier tour des play-offs de la Conférence Est de la MLS.

Dans un entretien accordé à l'émission « Tot Costa » sur Catalunya Ràdio, Suárez est revenu sur sa vie aux États-Unis. Il a expliqué que le plaisir de jouer occupe une place de plus en plus importante avec l'âge, sans pour autant lui faire perdre sa nature compétitive ni son envie permanente de gagner, soulignant que les chiffres et les statistiques restent particulièrement importants pour un attaquant.

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« On vit les choses de manière à essayer d'en profiter un peu plus, mais on garde toujours cet ADN compétitif qui donne envie de gagner. Le football repose sur les statistiques, et encore plus pour un attaquant. Tant que je suis utile à l'équipe, je suis serein », a-t-il déclaré.

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Revenant sur la fin de la saison dernière, il a ajouté : « Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer en fin de saison dernière, mais j'étais tranquille parce que j'avais donné tout ce que je pouvais. Remporter le titre de MLS (pour la première fois de l'histoire du club) a été un moment historique pour le club. »

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Interrogé sur la longévité de plusieurs stars, il a expliqué : « Il est évident que la façon de travailler aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans, quand nous avons commencé. Aujourd'hui, on dispose de beaucoup plus d'outils pour prolonger un peu sa carrière : l'alimentation est différente, tout comme la préparation physique et la récupération. »

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Le contrat de Suárez avec l'Inter Miami expire à la fin de l'année, mais l'attaquant a confirmé l'existence de discussions avec la direction du club au sujet de la suite de son parcours : « Tant qu'on se sent capable d'apporter et d'aider l'équipe, nous discutons avec le club pour continuer à avancer, car je me sens bien et le club est satisfait. »

Suárez a également évoqué la question de sa retraite et de celle de son coéquipier et ami Lionel Messi : « C'est difficile, mais nous continuerons tant que les circonstances nous le permettront. Tant que nous prenons du plaisir, que nous continuons à nous amuser et que nous gardons ce supplément compétitif et cette envie de gagner, nous ne nous arrêterons pas, ni lui, ni moi, ni tous ceux qui ont cette ambition de réaliser de grandes choses. »

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Quant à la possibilité de mettre un terme à leur carrière au même moment, il a répondu : « Oui, mais Messi a tellement d'énergie et d'envie de continuer à jouer que je lui ai dit que ce serait peut-être moi qui m'arrêterais là. »

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Il a ensuite dévoilé le secret qui leur permet de repousser la décision de prendre leur retraite : « Pour l'instant, tant que nous sommes en forme et que nous prenons du plaisir, nous continuerons à jouer. Nous nous sentons bien sur le plan personnel, et nous ne sommes pas là juste pour faire acte de présence. »

Sur l'influence qu'ont eue ses années passées aux côtés de Messi sur son propre statut, Suárez a assuré : « Avoir à ses côtés le meilleur joueur du monde et de l'histoire, ça t'aide, parce qu'il te rend les choses extrêmement faciles, et il est évident que cela t'est toujours bénéfique. »

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Et d'ajouter : « L'Inter Miami est l'une des équipes les plus suivies au monde en raison de la présence de Leo. Si nous perdons une finale, l'information fait le tour du monde, mais si nous la gagnons, on en minimise l'importance. Voilà le niveau d'attention et la pression supplémentaire auxquels nous sommes confrontés. »

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