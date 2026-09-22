La sélection irakienne aborde la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 » avec de grandes ambitions, dans un contexte de changements manifestes dans ses rangs, en quête d'un début solide face à Oman lors de la première journée, dans un tournoi où il n'y a pas de place pour la perte de points dès le départ.

L'Australien Graham Arnold, sélectionneur de l'Irak, a souligné l'importance de la confrontation face à Oman, qui se tiendra au stade Prince Abdullah Al-Faisal, insistant sur la disponibilité de ses joueurs à disputer la compétition, malgré les changements qu'a connus l'équipe au cours de la dernière période.

Arnold a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « Nous avons un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes, et cela nous donne une dimension supplémentaire pour offrir de grands niveaux. Les joueurs sont prêts, et nous avons effectué un certain nombre de changements au sein du staff technique et parmi les joueurs. »

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Il a ajouté : « Nous avons de nouveaux joueurs, et c'est la première fois que nous disputons ce tournoi depuis des années. Nous nous concentrons sur l'avenir, et nous possédons les qualités et les capacités qui nous aident à rivaliser et à décrocher le titre, d'autant plus que ce tournoi revêt une grande importance pour le football irakien. »

L'entraîneur australien a expliqué que le temps disponible pour la préparation n'avait pas été long, déclarant : « Nous n'avons eu que deux jours pour nous préparer à Djeddah, et il est important de travailler sur la condition physique et d'être bien préparés pour la confrontation. Les joueurs sont capables de livrer une bonne performance, non seulement face à Oman, mais tout au long du tournoi. »

Le public irakien, notre arme

De son côté, Ayman Hussein, attaquant de la sélection irakienne, a insisté sur l'importance du soutien du public irakien à l'équipe durant le tournoi, confirmant la disponibilité des joueurs à disputer la rencontre.

Hussein a déclaré lors de la conférence de presse : « Nous vous saluons et remercions le Royaume d'Arabie saoudite pour cet accueil, et nous les félicitons à l'occasion de la fête nationale. Le public irakien nous soutiendra avec force à Djeddah, ils sont dans leur second pays, et nous attendons d'eux un grand soutien. »

Il a ajouté : « L'équipe est totalement prête, et nous avons effectué un certain nombre de changements, avec des joueurs qui disputeront leurs premières confrontations internationales. Nous affronterons une sélection respectable, et nous cherchons à livrer un match digne de la sélection irakienne. »

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La sélection irakienne participe dans le groupe 1 aux côtés du Koweït, de l'Arabie saoudite et d'Oman, où les quatre sélections se disputent les deux billets qualificatifs pour les demi-finales.

Le règlement du tournoi prévoit la qualification des premiers et deuxièmes de chaque groupe pour les demi-finales, le premier du groupe 1 affrontant le deuxième du groupe 2, tandis que le premier du groupe 2 affronte le deuxième du groupe 1.

Les deux vainqueurs se qualifient pour la finale, prévue le 6 octobre 2026, afin de désigner le champion de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique.