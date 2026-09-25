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Iraq Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Arnold défie le Koweït : nous gagnerons demain, et la météo n'est pas une excuse

Koweït vs Irak
Koweït
Irak
Gulf Cup
G. Arnold
Koweït
Irak
Australie
Arabie saoudite
Algérie

L'Irak vise les trois points

La sélection irakienne aborde son match tant attendu face au Koweït, lors de la deuxième journée de la Coupe du Golfe arabique « Gulf Cup 27 », avec l'ambition de récolter les trois points, dans un contexte où son entraîneur australien Graham Arnold souhaite profiter du tournoi pour donner leur chance à plusieurs nouveaux visages et les préparer aux échéances à venir.

Arnold a déclaré, lors de la conférence de presse précédant la rencontre : « Ce sera assurément un match attendu, nous l'attendons, et nous gagnerons demain. »

Il a précisé que la Coupe du Golfe représente une occasion importante de tester les nouveaux éléments, ajoutant : « Je pense que l'équipe a fait du bon travail, et comme vous le savez, la Coupe du Golfe est l'occasion d'essayer les nouveaux joueurs pour l'avenir. La moitié de l'équipe a participé avec nous à la Coupe du monde, et l'autre moitié est composée de nouveaux joueurs à qui nous voulons donner leur chance. »

À propos de la sélection koweïtienne, il a déclaré : « Nous avons suivi le travail de la sélection du Koweït, ils ont de jeunes joueurs, et la présence d'éléments jeunes est importante pour toute sélection. »

Arnold a évoqué la difficulté de préparer le match dans un temps réduit et dans les conditions climatiques, déclarant : « Deux jours ne suffisent pas, surtout dans de telles conditions climatiques, mais je suis convaincu que nos joueurs feront de leur mieux pour décrocher la victoire. »

Concernant l'état des joueurs ayant souffert de crampes, il a précisé : « Leur situation est excellente pour le moment, mais nous attendons encore les résultats de leurs examens. »




De son côté, Amir Al-Ammari, joueur de la sélection irakienne, a insisté sur la difficulté de la confrontation, affirmant que les joueurs sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Al-Ammari a déclaré : « Nous avons regardé le match de la sélection du Koweït, c'est une sélection en progrès, et nous donnerons tout ce que nous avons. »

Au sujet de l'impact des conditions climatiques, il a ajouté : « Je suis un joueur professionnel, la météo n'est pas une excuse, et nous avons déjà joué en Arabie saoudite. »

Le règlement du « Gulf Cup 27 » prévoit la qualification des première et deuxième places de chaque groupe pour les demi-finales, où le premier du groupe 1 affronte le deuxième du groupe 2, tandis que le premier du groupe 2 rencontre le deuxième du groupe 1.

Les deux vainqueurs se qualifient pour la finale, prévue le 6 octobre 2026, afin de désigner le champion de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique.

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