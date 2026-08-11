Arne Slot a réagi pour la première fois lui-même, dans un entretien avec le journaliste Mikos Gouka de l’Algemeen Dagblad, à la tentative avortée de la KNVB de le convaincre de devenir le nouveau sélectionneur.

L’entraîneur de 47 ans, limogé par Liverpool fin mai, voit passer dans les médias de nombreuses informations erronées.

Pour cette raison, Slot a tenu à s’exprimer. « Ces dernières semaines, et particulièrement ces derniers jours, plusieurs articles sont parus au sujet du poste vacant au sein de l’équipe des Pays-Bas, dans lesquels il était suggéré que je m’étais retiré du processus après de longues négociations, notamment sur le salaire et la durée du contrat. Cette spéculation est inexacte. Nous ne sommes tout simplement jamais arrivés à ce stade des discussions. »

« La réalité, c’est qu’il y a eu des discussions avec la KNVB pendant une courte période. C’est tout à fait logique quand on est approché pour une fonction importante et qu’on souhaite se faire une idée plus précise du rôle et des attentes. Cependant, dans la semaine qui a suivi le premier entretien, j’ai clairement indiqué à la KNVB que je voyais à nouveau mon avenir immédiat dans le football de club. »

« À ce stade de ma carrière, je me vois avant tout au quotidien sur le terrain d’entraînement avec mes joueurs, ce qui n’est tout simplement pas possible de la même manière avec une sélection nationale. C’était et c’est toujours la seule raison pour laquelle j’ai choisi de ne pas poursuivre davantage les discussions et de ne pas entamer de négociations sur ce à quoi un éventuel contrat pourrait ressembler. »

Slot n’exclut pas le poste de sélectionneur à l’avenir. « J’ai énormément de respect pour l’équipe nationale et pour la KNVB, et je ne peux qu’être positif sur la manière professionnelle dont les discussions se sont déroulées cette semaine-là. »

« Je crois qu’à l’heure actuelle, le football de club a encore beaucoup à m’offrir. Ce serait un grand honneur, un jour, de représenter mon pays en tant que sélectionneur. Ce n’était simplement pas le bon moment pour moi », conclut Slot.