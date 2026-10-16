Álvaro Arbeloa a minimisé l'importance des informations qui circulent au sujet de son avenir à Fulham, alors que la pression s'accentue sur le technicien espagnol, confronté à un test décisif pour sauver son poste après un début de saison raté en Premier League.

À la mi-octobre, l'avenir d'Arbeloa est déjà menacé, Fulham n'ayant récolté que deux points sur 18 possibles en Premier League, sans la moindre victoire, ce qui le place à la dernière place du classement, à deux points de la zone de maintien occupée par Sunderland.

Et même si l'entraîneur espagnol a réussi à qualifier son équipe pour deux tours en Coupe de la Ligue anglaise, les mauvais résultats en championnat ont placé son aventure avec le club londonien sous une pression énorme.

Selon les médias anglais, l'ancien entraîneur du Real Madrid n'a plus que deux matches pour sauver son poste : il reçoit Hull City à Craven Cottage demain samedi, avant de se rendre sur le terrain de Coventry City, l'un des promus de la compétition.

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Arbeloa répond aux rumeurs de licenciement

Avant cette rencontre très attendue, Arbeloa a tenté d'écarter la pression, assurant que sa concentration était entièrement tournée vers son équipe et le prochain match, et non vers les rumeurs concernant son avenir.

Le technicien espagnol a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol Marca : « Des rumeurs ? Non. Je me concentre sur le match de demain, sur mes joueurs et sur mon équipe en général. C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de moi, mais du club et des supporters. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il avait demandé des éclaircissements à la direction de Fulham au sujet de son avenir, notamment après des articles de presse anglaise évoquant un climat de fronde au sein du vestiaire, Arbeloa a démenti, indiquant que la préparation se déroulait normalement.

Il a précisé : « Non, ce fut une semaine normale durant laquelle nous avons travaillé dur. Nous préparons un match difficile face à une équipe solide. C'est une semaine de plus pour moi. »