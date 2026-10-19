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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Araujo : il est trop tôt pour annoncer mon départ définitif de Barcelone

R. Araujo
Liverpool
FC Barcelone
Premier League
Ligue des Champions
Uruguay
Angleterre
Espagne

Envisage-t-il un retour ?

Ronald Araújo a affirmé son bonheur de jouer avec Liverpool, mais il a insisté sur le fait qu'il est encore trop tôt pour trancher sa position quant à la transformation de son prêt en provenance de Barcelone en transfert définitif.

Le transfert du défenseur à Liverpool sous forme de prêt pour une durée d'une saison a été l'une des plus grandes surprises du marché des transferts estival, après avoir vécu une saison difficile avec le champion du championnat d'Espagne.

Malgré cela, Araújo a affiché un niveau remarquable sous la direction d'Andoni Iraola, que ce soit au poste d'arrière droit ou en charnière centrale, tandis que Liverpool détient l'option de le recruter définitivement contre 47,2 millions de livres sterling à la fin de la saison.

Araújo a déclaré, lors d'une conférence de presse à la veille de la rencontre de Liverpool face à Villarreal en Ligue des champions : « Il est bien trop tôt pour parler de ces sujets. J'essaie simplement de profiter de chaque jour, de continuer à progresser et à m'améliorer quotidiennement pour gagner en confiance. Je suis très heureux d'être ici, et ma famille est heureuse aussi. »

Il a ajouté : « Mais il est encore un peu tôt pour parler de ces sujets. »

Évoquant ses débuts avec le club anglais, l'international uruguayen a déclaré : « Honnêtement, je suis surpris, parce que vous savez à quel point Liverpool est immense, mais quand vous arrivez ici et que vous voyez la taille de ce club, les infrastructures, les supporters, vous réalisez que vous êtes face à une équipe géante. »

Il a poursuivi : « Je suis très heureux, car dès mon arrivée j'ai reçu un accueil chaleureux, et j'ai été traité comme n'importe quel autre joueur de l'équipe, non seulement par le personnel du club, mais aussi par les supporters. Je leur suis très reconnaissant, et je veux leur rendre la pareille en donnant tout ce que j'ai aux entraînements et à chaque match. »


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