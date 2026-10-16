La neuvième journée de la Liga n'est plus une simple étape dans la course au titre : elle s'est transformée en véritable piège, susceptible de bouleverser les équilibres du Clasico tant attendu.

À l'approche du choc brûlant entre le Real Madrid et le Barça, prévu le 25 octobre prochain dans le cadre de la dixième journée de Liga, le spectre de la suspension menace plusieurs stars et place les entraîneurs devant des calculs complexes, entre la nécessité de gagner maintenant et le risque de perdre leurs joueurs pour le match le plus important de la saison.

Des absences confirmées frappent la neuvième journée

Avant d'évoquer les joueurs menacés, la neuvième journée elle-même enregistre cinq absences confirmées en raison de décisions disciplinaires, dont le coup dur majeur pour le Real Madrid, selon la radio espagnole Cadena SER.

Le Brésilien Vinicius Junior sera absent plusieurs semaines après avoir été suspendu pour quatre matches, à la suite de l'incident polémique avec Nathan Saliba, joueur de Villarreal, dont il a tiré les cheveux. La sanction a été aggravée par sa contestation virulente de la décision de l'arbitre après recours à l'assistance vidéo (VAR), une absence qui compliquera les plans offensifs du Real.

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Outre Vinicius, les noms suivants manqueront la neuvième journée :

Ángel Pérez (Alavés) : carton rouge direct

Lorenzo Amatucci (Deportivo) : carton rouge direct

Pablo Marín (Real Sociedad) : carton rouge direct

Isaac Romero (Séville) : deux cartons jaunes

La liste la plus périlleuse : qui manquera le Clasico ?

Le plus grand danger ne réside pas dans ceux qui seront absents cette semaine, mais dans ceux qui pourraient manquer la semaine prochaine. Selon le règlement de la Liga, l'accumulation de cinq cartons jaunes entraîne une suspension automatique d'un match.

Lors de la neuvième journée, sept joueurs comptent 4 avertissements à leur compteur, ce qui signifie que tout nouveau carton jaune les écartera officiellement de la dixième journée, qui comprend le choc du Clasico entre le Real Madrid et le Barça.

Et la liste comprend un nom qui suscite l'inquiétude dans la Maison Blanche :

Joel Lago (Celta Vigo)

Clemens Riedel (Espanyol)

Johan Mojica (Getafe)

Yasser Zabiri (Racing Club)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Ibrahima Konaté (Real Madrid)

Yangel Herrera (Real Sociedad)

La présence du défenseur du Real Madrid Ibrahima Konaté sur cette liste place le staff technique madrilène devant un véritable casse-tête tactique : la moindre intervention imprudente lors du match de la neuvième journée pourrait signifier son absence au plus important test défensif de la saison, face à l'attaque du Barça, leader du championnat, d'autant que l'équipe abordera déjà le Clasico privée des services de Vinicius Junior pour cause de suspension.

Et si la rencontre de la neuvième journée entre le Real Betis et le Barça au stade de La Cartuja verra la présence de toutes les stars des deux équipes, sans aucune absence disciplinaire, le tableau est tout autre sur les autres pelouses.



