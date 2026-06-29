Après vingt années de carrière, la star canadienne égale le record de Pirlo

L'équipe nationale canadienne a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après sa victoire in extremis face à l'Afrique du Sud, grâce à un but de Stephen Ostakio à la 90e+2 minute.

L’unique but de la rencontre est né d’une reprise puissante, après un ballon repoussé à la limite de la surface, que le latéral a logé dans le coin inférieur des filets.

Selon ESPN, Ostakio a créé cinq occasions sur coups de pied arrêtés au cours de la rencontre, égalant ainsi le record établi en 1966 lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde, détenu par Andrea Pirlo face à l’Allemagne en demi-finale de l’édition 2006.

Le Canada devient par ailleurs la première nation de la CONCACAF à atteindre ce stade depuis le Costa Rica, qualifié aux tirs au but face à la Grèce en 2014, il y a douze ans.

ESPN ajoute : « Ostachio est devenu le troisième joueur actif de la MLS à marquer en phase à élimination directe de la Coupe du monde, après Landon Donovan (deux buts) et Brian McBride. »

Après avoir ajouté 7 tirs supplémentaires au but face à l’Afrique du Sud, le Canada totalise désormais 28 tirs au but lors de la Coupe du monde 2026, soit le plus grand nombre parmi toutes les équipes du tournoi, et égale le record établi par une sélection de la CONCACAF lors d’une même édition de la Coupe du monde depuis 1966, à savoir celui du Mexique lors de l’édition de 1986. »