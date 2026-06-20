Après une saison catastrophique, Tottenham prépare le « transfert du siècle » d’un montant de 115 millions d’euros

Le marché des transferts anglais s’apprête à enregistrer une opération majeure, évaluée à plus de 100 millions d’euros. après que Tottenham a réalisé des progrès notables dans ses négociations pour recruter Sandro Tonali, le milieu de terrain italien de Newcastle, pour 115 millions d'euros, dans le cadre d'une transaction qui pourrait figurer parmi les plus importantes du mercato estival.

Selon le média britannique « The Athletic », les Spurs ont déjà engagé des discussions avancées avec les Magpies pour finaliser rapidement le transfert du milieu de terrain, alors que le club londonien cherche à renforcer son effectif après une saison décevante, conclue à la 17e place de la Premier League.

Selon les informations disponibles, les Magpies réclameraient 115 millions d’euros pour céder leur milieu, sous contrat jusqu’en 2029, un montant mirobolant qui témoigne des dépenses somptuaires toujours en vigueur chez les clubs anglais.

L’entraîneur italien Roberto De Zerbi, qui dirige Tottenham, négocie discrètement pour recruter l’ancien Milanais afin de reconstruire l’équipe et d’effacer la saison dernière, conclue à une décevante 17e place.

Tottenham n’est toutefois pas seul dans la course : selon certaines sources, Manchester City, champion d’Angleterre en titre, resterait en lice pour recruter Tonali, quel que soit l’issue du dossier concernant Elliott Anderson (Nottingham Forest), pour lequel les Citizens auraient déjà proposé 139 millions d’euros.

Si le deal se confirme à ce prix, il figurera parmi les plus onéreux de l’histoire de la Premier League, sans toutefois surpasser le record d’Alexander Isak établi il y a tout juste un an.

L’attaquant suédois était devenu, quelques mois plus tôt, le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League en quittant Newcastle pour Liverpool pour environ 145 millions d’euros, un montant qui avait déjà surpassé les 125 millions déboursés par les Reds pour recruter Florian Wirtz en provenance du Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández, recruté par Chelsea pour 121 millions d’euros en 2023, détenait jusqu’alors le titre de joueur le plus cher, dans une série de transferts astronomiques illustrant la puissance financière des clubs anglais.

Âgé de 26 ans, Tonali est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain européens. Il avait rejoint Newcastle en provenance du Milan AC lors d’un transfert colossal, mais n’a pas connu le succès escompté avec les Magpies, ce qui facilite son départ cet été.

Tottenham, en pleine reconstruction après une saison décevante, veut attirer Tonali mais aussi le milieu portugais Matheus Fernandes pour renforcer son effectif.

De son côté, Manchester City ne compte pas abdiquer : les Citizens auraient déjà proposé 139 millions d’euros à Nottingham Forest pour recruter Elliott Anderson, même si ce dossier reste loin d’être concluant.

Ces opérations confirment la domination des clubs anglais sur le marché des transferts mondial grâce à leurs dépenses somptuaires, alors que les grands d’Europe subissent des contraintes financières strictes.