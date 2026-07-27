Après une nuit à Madrid : une artiste espagnole révèle la vérité sur sa relation avec une star du Barça

L'artiste espagnole Ana Mena a démenti catégoriquement l'existence de toute relation amoureuse avec l'attaquant du Barça Ferran Torres, champion du monde 2026 avec la sélection espagnole, qualifiant d'« absurdes » et de « ridicules » les informations faisant état d'une liaison entre eux, après qu'ils ont été aperçus ensemble lors des célébrations du sacre mondial de la Roja.

Selon les déclarations faites par Ana Mena à son arrivée à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas hier dimanche, la chanteuse s'en est prise dès le premier instant à tout ce qui a été dit à son sujet ces derniers jours, en particulier à sa prétendue relation avec l'attaquant du Barça, lançant aux journalistes présents : « C'est absurde, franchement... C'est vraiment ridicule. »

Le maillot numéro 7 alimente la polémique

Les médias avaient établi un lien entre Ana Mena et Ferran Torres après qu'ils ont été aperçus ensemble lors de la célébration de Cibeles organisée par la Fédération royale espagnole de football, ainsi que lors d'une soirée privée dans l'une des boîtes de nuit les plus célèbres de la capitale espagnole, notamment après qu'Ana Mena est apparue vêtue du maillot numéro 7, le numéro que porte Torres avec la sélection espagnole.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle portait le maillot numéro 7 lors de la fête de Cibeles, Ana Mena a répondu clairement : « Eh bien, c'est le maillot qu'on m'a donné, je ne sais pas », dans une tentative de mettre fin aux spéculations suscitées par son apparition avec ce maillot.

Rien de particulier

L'actrice n'a pas hésité à reconnaître qu'elle avait rencontré l'attaquant du Barça lors de la célébration de la sélection espagnole, mais elle a précisé que cela ne différait en rien de ce qui s'était passé avec les autres joueurs, déclarant : « Il y avait beaucoup de monde, et j'ai parlé avec un grand nombre d'entre eux », soulignant clairement que sa rencontre avec Torres n'avait été qu'un échange fugace au milieu des festivités générales.

Ana Mena, ancienne compagne de l'acteur Óscar Casas, a exprimé son mécontentement face à tout ce tapage médiatique, affirmant que ce qui se dit à son sujet est « vraiment ridicule », dans une tentative de mettre un terme définitif aux spéculations relayées par les médias espagnols ces derniers jours.

Pour rappel, Ferran Torres a été l'une des vedettes de la célébration du sacre de la sélection espagnole à la Coupe du monde 2026, après avoir inscrit l'unique but de la victoire en finale contre l'Argentine (1-0) après prolongation, offrant ainsi à l'Espagne le deuxième titre mondial de son histoire.