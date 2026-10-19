La situation actuelle de l’attaquant Nick Woltemade à la Juventus Turin rappelle fortement celle d’un autre attaquant allemand à Lothar Matthäus, recordman des sélections avec l’Allemagne. « Sa situation ressemble à celle qu’a connue Niclas Füllkrug. Il est parti en Angleterre, ça n’a pas marché. Puis en Italie, pas davantage. Et ensuite ? Un retour en Allemagne ? », s’est demandé Matthäus lors d’un événement organisé par son partenaire Interwetten.

De fait, Niklas Füllkrug a retrouvé des couleurs au Werder Brême après des passages infructueux à West Ham United et à l’AC Milan. Avec six buts, le joueur de 33 ans mène actuellement le classement des buteurs de Bundesliga. Matthäus fait partie des experts qui conseillent au sélectionneur Jürgen Klopp de rappeler Füllkrug en équipe d’Allemagne, au moins sur la route de l’Euro 2028. Dans son classement des attaquants allemands, il place même actuellement Füllkrug au deuxième rang, derrière Kai Havertz, d’Arsenal, et devant le Germano-Italien Nicolo Tresoldi, du FC Bruges.

Et Woltemade ? Il figure plus loin dans ce classement après une année 2026 jusqu’ici totalement décevante : d’abord relégué au second plan à Newcastle United, il a ensuite connu une Coupe du monde décevante. Désormais, à la Juventus, où il est prêté, il reste très loin d’une place de titulaire sous les ordres de Luciano Spalletti et ne compte que cinq entrées en jeu et aucun but en Serie A. Lors de la récente défaite 3-0 contre la Lazio Rome, Woltemade a sombré avec le reste de l’équipe et a encore manqué une grosse occasion.

« Woltemade devra alors revoir ses prétentions salariales à la baisse »

Un retour en Bundesliga semble être une issue logique, mais Matthäus y voit aussi des obstacles financiers pour l’attaquant. « Je ne sais pas si quelqu’un paierait aujourd’hui 60 millions d’euros pour lui », a-t-il déclaré. À l’été 2025, Newcastle United avait même déboursé 75 millions d’euros pour le recruter. Ce n’est qu’à ce montant que le VfB Stuttgart, son précédent club, avait cédé, après avoir refusé plusieurs offres du Bayern Munich.

Le Bayern n’a actuellement guère besoin de renforts en attaque, mais la situation pourrait être différente dans d’autres clubs de Bundesliga, dès cet hiver. Toutefois, même un nouveau prêt se heurterait à des obstacles assez importants compte tenu du salaire élevé que perçoit Woltemade en Premier League.

« La question est de savoir si un club allemand peut encore se permettre de le recruter. Si un club de Bundesliga a un grand besoin à ce poste, il prendra peut-être contact. Mais une chose est claire : Woltemade devra alors revoir ses prétentions salariales à la baisse », a déclaré Matthäus, avant d’ajouter : « Pour Füllkrug, renoncer à de l’argent en valait la peine. Il a retrouvé le sourire à Brême. Cela montre que l’argent ne doit pas être le plus important. Il est de nouveau heureux. Il n’a jamais ressenti autant d’amour et d’affection qu’à Brême. »



