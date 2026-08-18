Après une longue absence : Bosic tranche sur le retour de Mendy à Al Ahly

Le Néerlandais Marino Pusic, directeur technique d'Al-Ahli, a tranché la question du retour de son gardien sénégalais Édouard Mendy dans les rencontres de l'équipe au cours de la période à venir, après une longue absence des terrains en raison d'une blessure.

Mendy a manqué les deux premiers matches d'Al-Ahli lors de la saison en cours, à savoir la victoire face à Al-Diriyah sur un but à zéro, lors de la première journée de la Roshn League, puis face à Al-Anwar sur le score de 2-1, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Pusic avait décidé de titulariser Mendy lors du prochain match contre Abha, ce qui constituerait son premier match avec Al-Ahli lors de la nouvelle saison.

Al-Ahli reçoit son homologue Abha, tout juste promu en Roshn League, samedi prochain, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la deuxième journée de la compétition.

Des rapports de presse avaient confirmé que Mendy était prêt à participer au match d'Al-Anwar, hier lundi, mais le journal a révélé le souhait de Pusic d'accorder au gardien sénégalais davantage de repos.

Mendy a été victime d'une entorse au genou lors de sa participation avec la sélection du Sénégal au match face à la Norvège, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce qui l'a écarté des terrains depuis lors.

Rappelons que Mendy est considéré comme le capitaine actuel de l'équipe de Djeddah, où il joue depuis l'été 2023, lorsqu'il a rejoint ses rangs en provenance de Chelsea, et qu'il a contribué à son sacre en Ligue des champions d'Asie d'élite à deux reprises, ainsi qu'en Supercoupe saoudienne.